Ábalos pide al Supremo que le ponga un abogado de oficio para su declaración de este miércoles

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que le ponga un abogado de oficio para su declaración de este miércoles.

Mañana, el político deberá acudir, de nuevo, a declarar ante el juez que le investiga, Leopoldo Puente.

Sin embargo, este lunes, a menos de 48 horas de su citación, Ábalos renunció a la defensa de quien era su letrado defensor desde hace once meses, José Aníbal Álvarez.

Ahora, a través de un escrito fechado esta misma mañana, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el exministro ha solicitado al Supremo que le asista un abogado de oficio.

En concreto, pide al tribunal que se dirija al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para que le sea designado un defensor.

El juez Puente citó a declarar a Ábalos para el próximo día 15, a las diez de la mañana, con la intención de interrogarle acerca de las revelaciones incluidas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza las finanzas del político.

Entre otros extremos, la UCO desveló que el exministro cobró dinero en efectivo del PSOE, con el que fueron reintegrados los gastos que cargó al partido, del que fue hasta 2021 secretario de Organización.

Ahora bien, la Guardia Civil también detectó otros pagos "sin respaldo documental" y que no coinciden con la contabilidad de la formación política.

Las entregas de dinero, tal y como evidencian varias fotografías y chats de WhatsApp, se realizaron mediante sobres de papel con el logotipo del PSOE en ellos.

Renuncia a su abogado

Como informó EL ESPAÑOL, este lunes, Ábalos alegó, para renunciar a su abogado, "diferencias irreconducibles que, lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante".

También se quejó de "un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza" y de "distintos episodios de desacuerdo".

Así lo plasmaba en el escrito en el que comunicó al Supremo que renunciaba a seguir siendo defendido por José Aníbal Álvarez.

Ahora bien, pese a las críticas y los reproches, José Luis Ábalos también envió un afectuoso (y escueto) correo electrónico al letrado, al que tuvo acceso este periódico.

El 'mail' de Ábalos a su abogado. EL ESPAÑOL

En dicho mail, el político formaliza su renuncia a los servicios del letrado y aprovecha para agradecerle "el tiempo y los esfuerzos" que le ha "dispensado en este proceso", así como para "dejar constancia del afecto y aprecio personal alcanzado durante todo este tiempo".