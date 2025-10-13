Rafa Mir pide que se tengan en cuenta los informes de la empresa de seguridad que contradicen a las denunciantes

Rafa Mir y su abogado Jaime Campaner tras comparecer por videoconferencia en el Juzgado de Instrucción nº8 de Valencia. EL ESPAÑOL

Rafa Mir ha comparecido por videoconferencia desde el despacho de su abogado, Jaime Campaner, tras el auto de procesamiento de la jueza.

El futbolista será juzgado por un supuesto delito de agresión sexual con acceso carnal el 1 de septiembre de 2024.

La defensa de Mir ha declarado a EL ESPAÑOL tras la comparecencia del futbolista que "se ha mostrado disconforme con el auto de procesamiento".

El abogado, acompañado del futbolista del Elche, ha atendido a este periódico a la salida de la comparecencia por videoconferencia y ha confirmado que Mir no ha declarado.

"Se ha remitido a su declaración anterior", ha confirmado Jaime Campaner.

La defensa de Rafa Mir, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, ha pedido que se tengan en cuenta los informes de la empresa Levantina de Seguridad SL que contradicen a las dos jóvenes que denunciaron al futbolista y a su amigo Pablo Jara.

Estos informes fueron solicitados para "contrastar los testimonios que ofrecieron en sede judicial con las narrativas que consignaron en los partes escritos" los empleados de seguridad que acudieron a la casa del futbolista por un altercado.

Los escritos refuerzan la versión del futbolista, ya que en ningún momento recogen que una de las jóvenes denunciara haber sido víctima de una agresión sexual.

Sin embargo, los dos empleados dijeron ante la instructora que escucharon a la joven decir que había sufrido dicha agresión sexual. Estas testificales contradicen los testimonios de los policías locales y del propio informe redactado por la empresa de seguridad.

Cuatro policías locales de Bétera declararon el 27 de noviembre de 2024 que ninguna de las denunciantes les alertó de que había sido víctima de agresión sexual.

Estos testimonios corroboraron el dado por Rafa Mir el día de su declaración.

Esta contradicción entre el informe escrito y lo declarado por los empleados de seguridad puede ser clave a la hora del juicio oral contra Rafa Mir y su amigo Pablo Jara.

Dichos vigilantes de la urbanización de Bétera (Valencia) sólo hicieron constar por escrito el incidente menos grave, relacionado con el supuesto puñetazo de Jara a la otra denunciante.

El auto de procesamiento no valoraba estos hechos ni el informe escrito presentado por la empresa, por lo que la defensa ha pedido que se tenga en cuenta.

La defensa ya había avisado al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que Rafa Mir se acogería a su derecho de no declarar en el día de hoy.

El abogado de Mir consideraba que no tenía sentido duplicar actuaciones procesales, ya que el futbolista ya había prestado declaración y lo volverá a hacer en el Tribunal encargado del enjuiciamiento.