La UCM ejercerá "acciones civiles" contra Begoña Gómez por el "perjuicio" que sufrió con la "apropiación" del 'software'

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) considera que sufrió un "perjuicio económico" con la supuesta apropiación indebida de un software por parte de Begoña Gómez.

Esta herramienta fue desarrollada por varias empresas para la cátedra que ésta co-dirigío hasta 2024 en la UCM.

Sin embargo, una web propiedad de Gómez (transformatsc.org) ofreció —gratuitamente, eso sí— una herramienta muy similar a este software y con el mismo cometido: asesorar a pequeñas y medianas empresas en asuntos de desarrollo sostenible.

En un escrito fechado el pasado lunes —dirigido al juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por un total de cinco delitos—, la UCM formaliza su personación como "perjudicada" en este procedimiento judicial.

En ese mismo documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Complutense comunica que ejercerá las "acciones civiles" oportunas para la "reparación del daño".

Esto es, no ejercerá la acción penal; no solicitará penas de prisión para Gómez. Pero sí una posible indemnización económica por el "perjuicio" que asegura haber sufrido con este asunto.

Noticia en actualización

