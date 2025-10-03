Koldo se jactaba de que el PSOE le entregaba "una o dos chistorras" al mes refiriéndose a billetes de 500 euros

Koldo García se jactó de que el PSOE le pagaba "una o dos chistorras" al mes refiriéndose a los billetes de 500 euros que recibía en efectivo.

Según el nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Koldo García reconoció estos pagos en una conversación con su exmujer el 11 de febrero de 2019.

Los investigadores de la UCO concluyen que del intercambio de mensajes "se desprende que Koldo parecía reconocer que, por el cargo que desempeñaba, recibía mensualmente uno o dos billetes de 500 €, denominados en lenguaje convenido como chistorra".

