Cristina Álvarez redactó el correo para pedir 40.000 € a Google solo 10 días después de un acto de Begoña con Escassi

El 1 de julio de 2022, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, participó en un acto de la Fundación Pablo Iglesias junto a Miguel Escassi, director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España y Portugal.

El evento, al que también asistió el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tenía por objeto la presentación del proyecto de la fundación Los carteles de la Guerra, en el que colaboró Google Arts and Culture.

Y resultó providencial: sólo 10 días después, la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, envió un correo al vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio, dictándole la carta que tenía que enviar a Google para que colaborara con 40.000 euros en la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva codirigida por la mujer de Pedro Sánchez.

Correo en el que la asistente de Begoña Gómez dicta al vicerrector de la UCM la carta que tiene que enviar a Google.

Google no solo dio a la cátedra extraordinaria esos 40.000 euros sino, posteriormente, otros 70.000 más.

Escassi, muy próximo al Gobierno de Sánchez, declaró como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado el pasado 14 de mayo y afirmó que nunca tuvo "interlocución directa" con Cristina Álvarez, ya que era Gómez la que acudía a las reuniones con Google.

Escassi ha sido asesor de Transformación Digital de la exvicepresidenta segunda del Gobierno Nadia Calviño, durante el periodo de definición de la Agenda España Digital 2025.

También intervino en la definición de las políticas, reformas e inversiones digitales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Sánchez.

La intervención de Cristina Álvarez en el convenio que acabó firmando Google para la cátedra extraordinaria de la mujer de Sánchez en la UCM fue ya anterior al redactado de la carta que envió a Doadrio.

El 7 de julio de 2022, esto es, seis días después de que Escassi y Gómez compartieran el evento de la Fundación Pablo Iglesias, Álvarez remitió un correo electrónico a Doadrio en el que le informaba de la petición de Google para que la UCM designara una persona de contacto.

La asistente, plenamente inmersa en la gestión de la cátedra extraordinaria de su jefa, proponía que la UCM designara a alguien encuadrado en la Escuela de Gobierno para relacionarse con Google. Ese mismo día, Diadrio elevó una consulta a Gerencia de la UCM.

Correo de Cristina Álvarez al vicerrector de la UCM el 7 de julio de 2022./

"Buenos días, Juan Carlos: Desde Google solicitan que demos una persona de contacto de la Universidad Complutense de Madrid, para rellenar la propia aplicación de Google que nos van a pasar los datos necesarios para dar de alta y así poder colaborar con la Cátedra en la realización de la Plataforma que se están haciendo", escribió la asistente de Begoña.

"Creo que sería conveniente que desde la Escuela de Gobierno, donde está la Cátedra, alguien de allí se encargue por la documentación propia de la universidad que solicitan, por ejemplo: estar sin cargas de hacienda, seguridad social, responsabilidad civil, etc.", añadía.

"Un cordial saludo y me dices", se despedía Álvarez, poniendo de relieve su papel de interlocutora con la UCM.

El tenor del correo indica que las gestiones para la participación de Google en la cátedra extraordinaria eran recientes.

Cuatro días después, el 11 de julio de 2022, la asistente de Begoña Álvarez se dirigió de nuevo a Doadrio con un correo que contenía el texto literal a incluir en una carta dirigida por la UCM a Google para solicitar su colaboración.

La carta, dirigida personalmente a Escassi, indicaba:

"Estimado Sr. D. Miguel Escassi, Me pongo en contacto con usted para ofrecerle la posibilidad de que Google participe activamente en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid".

"El objetivo de la Cátedra de la TSC se origina en el impulso que necesita el mercado español y concretamente el sector privado como actor principal, para hacer realidad una transformación social competitiva demostrando que es compatible el impacto social con la ODS".

"Esta Cátedra surge en un momento de máxima sensibilidad y después de varios años por parte de Naciones Unidas en la difusión de los 17 ODS. Se ha hablado mucho, pero se ha realizado poco, es el momento de pasar a la acción y la Cátedra de TSC es el agente facilitador que faltaba en este proceso para multiplicar las economías transformadoras, desde la estrategia de las compañías".

"Después de la revolución tecnológica, hoy entramos en un nuevo cambio organizativo donde el binomio 'beneficio económico - impacto social' será el nuevo objetivo en los mercados y daremos paso a una Revolución de Impacto, donde se reduzcan las desigualdades en el entorno y por lo tanto en nuestra sociedad".

La carta dictada por Álvarez señala que "creemos que Google sería una empresa candidata ideal para formar parte de esta alianza a través de la categoría Crecer".

"Esta categoría consiste en una colaboración económica anual de 40 000 EUR mediante la cual, y durante los próximos dos años, Google podrá intervenir/asistir en el desarrollo de la plataforma Dentro del Plan de Comunicación diseñado para la difusión de la Plataforma de Medición; se integrará el logo y se les invitará a participar en los actos de difusión en medios".

La informaba de que el logo "aparecerá de continuo en el lanzamiento de la plataforma y podrá incorporar la publicidad sobre sus servicios a pymes".

"Espero que esta propuesta les resulte atractiva. Quedamos a la espera de conocer sus impresiones sobre la misma. Reciba un cordial saludo", finalizaba.