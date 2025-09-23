El líder del PSOE extremeño emula a Sánchez al saber que irá a juicio por el 'caso Hermano': "Hay jueces que hacen política"

El secretario general del PSOE extremeño y diputado autonómico, Miguel Ángel Gallardo, ha parafraseado las polémicas palabras de Sánchez sobre la judicatura.

"Existe una minoría de jueces que, de manera consciente, pretenden hacer política desde la judicatura", ha expresado el dirigente en una carta interna dirigida a la militancia socialista.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento, recibido por los afiliados del PSOE extremeño a los pocos minutos de hacerse público que Gallardo se sentará en el banquillo de los acusados por el llamado caso Hermano.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado la decisión de la juez Beatriz Biedma de enviarle a juicio por las supuestas irregularidades en la creación y adjudicación de una plaza, en 2017, en la Diputación de Badajoz, presidida entonces por Gallardo.

El puesto fue concedido a David Sánchez, el hermano músico de Pedro Sánchez. A ojos de la juez Biedma, fue creado ad hoc para el artista y le fue adjudicado por ser quien era.

"Sinceramente, [la decisión de la Audiencia de enviarle a juicio] era algo que esperábamos, a la vista de cómo se ha desarrollado el proceso judicial desde sus inicios", lamenta Gallardo en su carta a la militancia.

"A pesar de ello, sigo confiando en la Justicia y estoy convencido de que la verdad acabará imponiéndose. Ahora bien, ese respeto no me impone señalar un hecho evidente: existe una minoría de jueces que, de manera consciente, pretenden hacer política desde la judicatura", señala.

"Estoy convencido de que esta causa judicial no se dirige únicamente contra mi persona, sino contra lo que representa el PSOE", expresa.

"Constituye, lamentablemente, un ejemplo más de lo que cada semana observamos por parte de quienes están empeñados en desalojar de la Moncloa a un Gobierno de progreso y a un presidente honorable que está logrando grandes avances para el conjunto de España", finaliza.

¿Se refiere Gallardo a los jueces de la Audiencia Provincial? ¿A la instructora Biedma? ¿A las acusaciones populares de esta causa? No lo aclara.

Ahora bien, sus palabras son casi idénticas a las pronunciadas por Pedro Sánchez en su última entrevista en Televisión Española (TVE).

"Hay jueces haciendo política y políticos tratando de hacer justicia. Afortunadamente, es la minoría", expresó el presidente del Gobierno en La 1 de TVE.

Miguel Ángel Gallardo, no obstante, no es de los barones socialistas más cercanos a Pedro Sánchez, pese a que la Diputación que él presidió contrató al hermano de éste en 2017.

Durante la lucha Sánchez-Susana Díaz, Gallardo apoyó a esta última en su intento de convertirse en secretaria general del PSOE. Finalmente, fue Pedro Sánchez quien se impuso.

El aforamiento

Por otro lado, pese a haber prometido lo contrario, el secretario general del PSOE extremeño se convirtió en diputado autonómico recientemente.

Lo hizo tan sólo unas horas antes de que la juez Biedma propusiese que fuera juzgado. Con este movimiento, Gallardo pasaba a estar aforado, al ser parte de la Asamblea de Extremadura.

Y, con ello, la magistrada ya no podía enviarle al banquillo de los acusados. Biedma se vio obligada a enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt), el competente para investigar a un diputado regional.

Sin embargo, el TSJExt anuló el aforamiento de Gallardo, al considerar que se trató de una "maniobra" y de un "fraude de ley".

Para que el dirigente se integrase en la Asamblea extremeña, fue necesaria la dimisión de una antigua colaboradora suya, así como la renuncia, en bloque, de cuatro candidatos socialistas que iban antes de él en la lista electoral.