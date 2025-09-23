El Juzgado de Pedraz asume el error que provocó la excarcelación de un narco con "muy serio riesgo" de fuga

Se trata del supuesto narcotraficante primo de Ridouan Taghi, el capo más temido de la Mocro Maffia, una red criminal neerlandesa-marroquí.

Esta temida red criminal está implicada, entre otros hechos, en el atentado por encargo de la inteligencia de Irán que sufrió, en pleno centro de Madrid, Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox y expresidente del PP catalán.

También está involucrada en las amenazas dirigidas contra la princesa Amalia de Holanda, quien se refugió un año en España por huir de esta organización. Aquí fue protegida por la Policía Nacional.

Como avanzó el pasado viernes EL ESPAÑOL, Firass Taghi fue excarcelado debido a un error administrativo.

Ahora, fuentes de la Audiencia Nacional señalan que, en concreto, el Juzgado Central de Instrucción 5, del que es titular el juez Santiago Pedraz, no comunicó a Sirene (la red de oficinas europeas encargadas de coordinar información para la cooperación policial y judicial) la resolución que ordenaba extraditar a Taghi.

La resolución, dictada hace una semana, el 12 de septiembre, de la que ha sido ponente el magistrado Fermín Javier Echarri Casi, estima íntegramente el recurso presentado por la defensa de Taghi contra la providencia del Juzgado Central de Instrucción número 5. Fuentes policiales señalan que desde este juzgado no se enviaron los oficios para tramitar la orden.

Por ello, los plazos vencieron y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le liberó.

El plazo expiró

La expiración del plazo, como concluyó el tribunal, obligó a sacar de prisión a quien es considerado, según las fuentes especializadas en la lucha contra el narcotráfico, como el número dos, de facto, de una de las ramas de la Mocro Maffia.

La fiscal Rosana Morán, jefa de la Fiscalía Antidroga, se opuso a la excarcelación de Firass Taghi. EL ESPAÑOL tuvo acceso al escrito en el que solicitaba que siguiese en prisión y advertía del peligro de liberarlo.

Ese documento avisaba de "la existencia de un riesgo muy serio de fuga que no puede ser reducido a límites aceptables mediante la imposición de medidas adecuadas".

Antidroga defendía que, en casos como éste, bajo determinadas circunstancias, es posible mantener entre rejas a un extranjero reclamado por su país aunque se haya excedido el plazo estándar.

Para ello, Morán esgrimió jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que permite prolongar la prisión provisional. Sin embargo, el tribunal desoyó la postura de Antidroga y excarceló al reclamado, debido al error del Juzgado.

Este lunes, el sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Pedraz ante el promotor de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Se trata de haber dejado en libertad, no por error, sino por negligencia, irresponsabilidad y falta de profesionalidad, a un miembro destacado de la mayor organización criminal que controla parte del tráfico de cocaína en Europa", reza la denuncia.

El juez Santiago Pedraz, en una imagen de archivo. Europa Press

Cabe recordar que Pedraz fue quien envió a prisión provisional a Miguel Bernad, presidente de Manos Limpias, durante la investigación del llamado caso Ausbanc. Condenado, fue, posteriormente, absuelto por el Tribunal Supremo.

El proceso

¿Cuál es la cronología de este caso? Taghi fue detenido en España. El 7 de agosto de 2025, la Sala de lo Penal convirtió en firme la decisión del juez Santiago Pedraz de extraditarle a Países Bajos.

El 12 de agosto, el Juzgado Central de Instrucción número 5 ordenó comunicar esta decisión a la Oficina en España de Sirene, a fin de materializar la entrega en los siguientes días. Sin embargo, esto no sucedió.

El 3 de septiembre de 2025, el Juzgado de Pedraz acordó mantener al reclamado en prisión. Fue entonces cuando el abogado de Taghi recurrió esta decisión. Y la Sala le ha acabado dando la razón: en todo este tiempo, su extradición no ha llegado a producirse. Y los plazos para la entrega ya han expirado.

La normativa aplicable a estos casos indica que la orden europea de detención y entrega (OEDE) se tramitará y ejecutará "con carácter de urgencia".

En este caso, el 7 de agosto se convirtió en firme la decisión de entrega, "que hasta la fecha —como reprochó la Sala de lo Penal— no se ha producido".

Hay un "exceso de diez días, (...) sin que conste motivo alguno que impida dicha materialización", afeó el tribunal al Juzgado.

Si Firass Taghi se fuga, no será el primer miembro de la Mocro Maffia que aprovecha un error administrativo para huir de España.

En abril del pasado año, tras haber sido arrestado por la UDEF de la Policía Nacional en una exhaustiva investigación, el capo Karim Bouyakhrichan aprovechó una situación similar, tras ser puesto en libertad por la Audiencia Provincial de Málaga.

En aquel caso, un informe de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial descartó descoordinación judicial.

Pero sí advirtió de "incógnitas no explicadas", como el hecho de que no se cumpliera de inmediato una resolución del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de "ejecutar materialmente la entrega" de este cabecilla de la Mocro Maffia a Países Bajos.