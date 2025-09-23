La Audiencia de Badajoz confirma que el hermano de Sánchez y el líder del PSOE extremeño deben ir a juicio

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado la decisión de la juez Beatriz Biedma de mandar a juicio a David Sánchez, el hermano músico de Pedro Sánchez, y a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño.

El pasado mes de mayo, la magistrada envió a ambos al banquillo de los acusados por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

¿Por qué? Por las supuestas irregularidades en la creación y posterior adjudicación, en 2017, de una plaza en la Diputación de Badajoz mientras la presidía Gallardo.

Dicho puesto acabó siendo otorgada al artista, conocido por el seudónimo de David Azagra.

Sin embargo, los respectivos abogados de Sánchez y de Gallardo recurrieron la decisión de la juez de mandar a ambos a juicio. Pero la Audiencia Provincial, no obstante, lejos de revocarla, avala la postura de la magistrada instructora. La juez subraya la "capacidad para influir" de Pedro Sánchez en los miembros del PSOE que dieron la plaza a su hermano El tribunal desoye, por tanto, la petición de la Fiscalía, que apoyó a los investigados y pidió que la causa fuese archivada. Otro de los que irá a juicio es Luis Carrero. Esta persona trabajó como asesor en la Moncloa hasta 2022. En 2023, sería fichado por la Diputación de Badajoz, presidida por Gallardo. Fue contratado en el Área de Cultura, el mismo departamento al que David Sánchez estaba adscrito desde 2017.

De hecho, se convirtió en colaborador de éste, dado su cargo de responsable del fomento de la cultura en el área transfronteriza (el territorio que separa Portugal de Badajoz).

En junio de 2023, antes de acceder a la Diputación, Carrero envió un correo electrónico a Sánchez, al que se dirigía como "hermanito". En dicho e-mail, se ofrecía a sí mismo para trabajar en el organismo provincial, lo que no tardaría en suceder.

Cuando declaró como investigado ante la juez, Carrero aludió a la amistad que, desde hace casi 20 años, le une a David Sánchez y señaló que aquel mensaje tenía un tono informal, desenfadado, cotidiano.

Completan la lista de acusados que se sentarán en el banquillo varios cargos y empleados de la Diputación pacense que han sido investigados en esta causa.

Son los siguientes: Ricardo Cabezas, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Félix González Márquez, Elisa Moriano y Francisco Martos Ortiz.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.