El juez Peinado pasa al ataque e inicia una batería de acciones judiciales contra periodistas y políticos por decir que prevarica

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de las diligencias en las que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por supuestos delitos de corrupción, ha presentado una batería de demandas de conciliación, previas a acciones por injurias y calumnias, contra periodistas y políticos por llamarle prevaricador.

Peinado ya presentó antes de este verano una demanda de conciliación contra el comunicador Máximo Pradera, que se tramita en un Juzgado de Primera Instancia de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Pradera fue el autor de la primera querella contra el instructor del caso de Begoña Gómez, al que atribuyó un delito de revelación de secretos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió de plano la querella en octubre de 2024.

También en octubre del pasado año el TSJM no admitió a trámite una insólita querella del presidente del Gobierno contra Peinado. El tribunal descartó que el juez prevaricase al citar a declarar a Pedro Sánchez presencialmente en la Moncloa, lo que habría hecho buscando un"fin extraprocesal", según la querella.

El mismo tribunal rechazó igualmente una querella de la propia Begoña Gómez por revelación de secretos y prevaricación.

Peinado ha sido objeto constante de críticas por parte de ministros como Óscar Puente y Félix Bolaños, este último encargado de la cartera de Justicia. El Confidencial ha difundido que el primero es objeto de una de las demandas de conciliación de Peinado. En una entrevista en eldiario, Puente dijo que "la instrucción del juez Peinado es un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro".

Bolaños no solo ha dirigido duras descalificaciones al juez sino que también le ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial por el interrogatorio al que le sometió en la Moncloa el pasado 16 de abril. El ministro ha atribuido intencionalidades políticas al instructor del caso de Begoña Gómez y ha dicho que está llevando a cabo una "persecución cruel e inhumana".

El magistrado guarda desde hace meses en un archivo informático las críticas que se vierten sobre él y que le valieron un acuerdo de apoyo adoptado en junio de 2024 por los jueces de instrucción de Madrid ante "los ataques profesionales, personales y familiares" que se le dirigen.

Ahora es él el que pasa al ataque, sin que por ahora se conozca el número de demanda de conciliación que ha promovido ni a quiénes a afectan.

La demanda de conciliación es un paso previo obligado para iniciar acciones por injurias o calumnias.

Se trata de intentar un acuerdo entre las partes antes de iniciar un procedimiento penal por delitos contra el honor. Ese acuerdo puede consistir en un reconocimiento de las manifestaciones injuriosas, una petición de perdón, la realización de una rectificación o alguna clase de compensación, aunque las demandas de conciliación no suelen prosperar.