Begoña Gómez admite que su asesora hizo "favores" puntuales para su cátedra antes de que el juez tenga los correos de ambas

Begoña Gómez admitió este miércoles ante el juez que su asesora, Cristina Álvarez, realizó "favores" puntuales para la cátedra que ella dirigió, hasta finales de 2024, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

A diferencia de Álvarez, la mujer de Pedro Sánchez sí optó por declarar ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a ambas.

La citación se centró en el supuesto delito de malversación de caudales públicos, que el juez atribuye a las dos, debido a la contratación de la asesora como personal eventual de Presidencia del Gobierno.

En esta causa judicial, conocida como caso Begoña, figuran varios correos electrónicos que Álvarez envió para favorecer los negocios privados de la esposa de Sánchez.

Mandó uno de ellos a la empresa Reale Seguros para que siguiera financiando la cátedra que Gómez co-dirigía por entonces en la UCM.

Correo enviado por Álvarez a Reale Seguros instando a seguir financiando la cátedra de Begoña Gómez. EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL publicó aquel correo electrónico, fechado el 8 de febrero de 2024. En él, Álvarez se dirige a una responsable de la aseguradora en nombre de Begoña Gómez. "A Begoña le encantaría que siguierais como patronos de la cátedra", reza, textualmente, el mail.

En otro correo, la asesora se encargó de coordinar un acto adscrito a la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva.

Otro de los correos de Álvarez dirigido a Reale. EL ESPAÑOL