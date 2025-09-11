Begoña Gómez admite que su asesora hizo "favores" puntuales para su cátedra antes de que el juez tenga los correos de ambas
Cristina Álvarez ayudó a organizar un evento adscrito a la cátedra de Gómez e instó a una empresa a que siguiera patrocinándola: "A Begoña le gustaría...".
Más información: Begoña Gómez dice al juez que su asesora le hizo alguna gestión "excepcional" que no afectó a sus funciones
Begoña Gómez admitió este miércoles ante el juez que su asesora, Cristina Álvarez, realizó "favores" puntuales para la cátedra que ella dirigió, hasta finales de 2024, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
A diferencia de Álvarez, la mujer de Pedro Sánchez sí optó por declarar ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a ambas.
La citación se centró en el supuesto delito de malversación de caudales públicos, que el juez atribuye a las dos, debido a la contratación de la asesora como personal eventual de Presidencia del Gobierno.
En esta causa judicial, conocida como caso Begoña, figuran varios correos electrónicos que Álvarez envió para favorecer los negocios privados de la esposa de Sánchez.
Mandó uno de ellos a la empresa Reale Seguros para que siguiera financiando la cátedra que Gómez co-dirigía por entonces en la UCM.
EL ESPAÑOL publicó aquel correo electrónico, fechado el 8 de febrero de 2024. En él, Álvarez se dirige a una responsable de la aseguradora en nombre de Begoña Gómez. "A Begoña le encantaría que siguierais como patronos de la cátedra", reza, textualmente, el mail.
En otro correo, la asesora se encargó de coordinar un acto adscrito a la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva.
No obstante, este miércoles, la esposa de Pedro Sánchez subrayó ante el juez que estos favores, derivados de la larga relación de amistad que le une a Álvarez, no afectaron jamás a las funciones oficiales que ésta tenía asignadas por parte de Presidencia del Gobierno.
¿Más gestiones?
No obstante, Peinado continúa investigando si la asistente de Gómez hizo más gestiones para sus negocios privados y si alguna pudo constituir un delito.
En una resolución fechada el pasado lunes, tan sólo dos días antes de la citación de ambas, el juez dio un plazo de diez días a la UCM para que aporte todos los correos electrónicos "en los que resulte remitente o destinataria la investigada Cristina Álvarez".
Por otro lado, el pasado 3 de septiembre, el magistrado exigió a Moncloa todos los correos electrónicos, recibidos y enviados desde 2018 hasta hoy, por la cuenta corporativa de Gómez en Moncloa.
Ese mismo día, Peinado también solicitó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno la identidad "de la persona o personas que han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas" por Álvarez.
Este miércoles, durante su breve declaración, en la que sólo contestó a su abogado, la esposa de Sánchez justificó que su asesora estuviera en copia en varios e-mails dirigidos a la UCM. ¿Para qué? Porque era necesario para coordinar sus agendas, una de las funciones derivadas de su puesto, adscrito a Presidencia del Gobierno.
Ante Peinado, Gómez relató que, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, tras la moción de censura de 2018, fue informada de que podía nombrar a varios asistentes personales, al igual que las esposas de los presidentes del Gobierno anteriores.
Ella optó por designar sólo a una, Cristina Álvarez, debido a la larga amistad, de casi dos décadas, que las unía. También, por su profesionalidad.
El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, preguntó a su clienta cuáles eran las funciones concretas que Cristina Álvarez tenía asignadas como asistente. Gómez mencionó, entre otras, la coordinación de su seguridad, la gestión de su agenda y labores de protocolo, que aseguró que la asistente siempre realizó correctamente, pese a los "favores" de carácter privado.