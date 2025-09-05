Cerdán declaró a Hacienda haber donado 32.000€ al PSOE, pero la UCO sólo encuentra transferencias por 5.700€

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, declaró a Hacienda que hizo donaciones al partido por un total de 32.194,98 euros.

Ahora bien, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tan sólo ha encontrado pagos, entre 2014 y 2024, por valor de 5.700 euros.

Así lo expresa la UCO en un informe enviado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado de investigar al ex número tres del PSOE, así como al exministro José Luis Ábalos y al exasesor de éste, Koldo García.

Todos ellos habrían formado parte de una red de políticos y empresarios dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos.

¿A qué puede deberse la discrepancia numérica que resalta la UCO? Tras las elecciones generales de abril de 2019, Santos Cerdán se convirtió en diputado del Congreso.

Por tanto, su retribución pasó a depender del Grupo Parlamentario Socialista, que pudo haber descontado la parte proporcional que, como donación, recibe el PSOE de cada uno de sus altos cargos.

No obstante, la UCO, en su informe, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, no aclara este extremo. "LLa AEAT [Agencia Tributaria] imputa a Santos haber realizado donaciones al Partido Socialista Obrero Español por un total de 32.194,98 euros. Igualmente, en los productos bancarios sólo existe constancia de pagos al PSOE desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, por un monto total de 5.700", dice el documento.

En ese escrito, la Guardia Civil solicitó al juez Puente que se dirigiese al Partido Socialista y al Congreso para que aclarasen todas las cuentas de Santos Cerdán entre 2014 y 2024.

Así lo ordenó este jueves el magistrado. Pero además de al PSOE y a la Cámara Baja, también lo ha solicitado al Parlamento de Navarra, donde el investigado fue diputado, y al Ayuntamiento de Milagro, su localidad natal, donde fue concejal.

Cerdán desempeñó cargos municipales en varias legislaturas: de 1999 a 2003, de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015.

Koldo y Ábalos

Puente también ha reclamado al PSOE y al Congreso la misma información —los pagos efectuados— respecto de Koldo García, el principal asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes.

En esta causa, junto a varios empresarios, están siendo investigados por el Supremo los tres: Koldo, Ábalos y Cerdán.

Este último, ex número tres del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, es el único que permanece en prisión. El juez le envió a la cárcel, de forma provisional, como supuesto líder de una red criminal dedicada al cobro de comisiones ilegales y al amaño de obras públicas.

De hecho, García, en secreto, grabó varias conversaciones suyas con los otros dos investigados. En una de ellas, se le escucha hablar con Cerdán del reparto de presuntas comisiones ilegales y especificar, incluso, las cantidades de dinero que le corresponden a cada uno.

En otra de ellas, el asesor le cuenta a su interlocutor que el entonces ministro tiene muchos gastos y que es él, en su labor de asistente, quien le administra los fondos.

Es por ello que, en su resolución, fechada este mismo jueves, el magistrado Puente explicaba que también ha reclamado cuantificar el dinero que Koldo García cobró del Congreso y del Partido Socialista por si, finalmente, esas cantidades tuvieran a Ábalos como beneficiario.

También, en el caso de su exmujer, Patricia Úriz, y su hermano Joseba García.

"Resulta preciso conocer si dichos pagos, u otros que pudieran haberse realizado, tenían por objeto abonar al propio don Koldo García, o a su entorno familiar más próximo, (...) gastos o servicios propios o si los ingresos se destinaban u obedecían a gastos o servicios generados o desarrollados por el propio señor Ábalos", indicaba el juez en su auto de este jueves.

En el marco de esta causa judicial, conocida ya como caso Ábalos, Puente ordenó a la UCO la elaboración de sendos informes sobre los bienes del exministro y de Cerdán.

Hace varios días, la Guardia Civil solicitó al juez que pidiera al Congreso y al PSOE información sobre los pagos a ambos, a fin de poder completar ambos análisis patrimoniales.