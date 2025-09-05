Ábalos pide que su exmujer declare ante el juez porque va a contar en TV datos "sensibles" de su etapa como ministro

El exministro José Luis Ábalos ha solicitado que su exmujer, Carolina Perles, declare en el Tribunal Supremo, ya que ésta ha anunciado que dará una entrevista en televisión narrando su matrimonio con el político.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el abogado de Ábalos señala que, tras haber visto extractos promocionales del programa televisivo, es evidente que Perles "habla de política, de dinero y de influencia del poder del Gobierno".

Y ello "podría perjudicar la percepción judicial del señor Ábalos", expresa su abogado. "Según manifiesta [Carolina Perles], ha tenido acceso a documentación sensible de la época que Ábalos formaba parte del Gobierno, así como a conversaciones personales y telefónicas que su exmarido [Ábalos] tenía por razón de su cargo", añade el escrito.

Por todo ello, la defensa del exministro solicita al juez Leopoldo Puente que llame a declarar a Perles.

Este magistrado investiga a Ábalos, así como a su antiguo asesor, Koldo García, por haber formado parte de una red que, supuestamente, se repartía comisiones ilegales derivadas del amaño de cobras públicas.

Además del exministro y de su asistente, también está siendo investigado Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE hasta este mismo año. Mano derecha, por tanto, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sucesor de Ábalos en dicho cargo.

Ábalos cesó como ministro y como número tres del PSOE en verano de 2021, como parte de la remodelación que Sánchez aplicó a su Ejecutivo.

Su inesperada dimisión, sorprendente hasta para él mismo, dio paso a rumores sobre los motivos de la misma, cuyos detalles nunca han sido aclarados del todo.

