El TC no paraliza la vuelta del hijo de Juana Rivas a Italia al no poder revisar el caso saltándose a la Audiencia de Granada

El Tribunal Constitucional ha rechazado esta mañana, por unanimidad, paralizar la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri, para que regrese con él a Italia, tal como han acordado las autoridades judiciales italianas.

La defensa acudió al TC después de que la Audiencia de Granada haya rechazado cualquier medida cautelar contra la entrega del menor, de 11 años, ordenada por la Corte de Apelación de Cagliari (Italia) en el proceso por el que se resolvió mantener al menor bajo la custodia de su padre.

En ejecución de esa decisión, un Juzgado de Granada acordó que el menor regrese este martes a Italia. Para ello debía estar físicamente entre las 10:00 y las 11:00 horas de esta mañana en un Punto de Entrega Familiar de la Junta de Andalucía en Granada.

Y así ha sido. El menor, junto a su madre y su hermano mayor, de 19 años, llegaban pasadas las 10:35 horas a este punto de entrega, donde en su interior le esperaba su padre.

Los magistrados de la Audiencia de Granada recuerdan en su auto que en lo que concierne a los procedimientos de familia impera la "ejecutividad inmediata" de las medidas acordadas "sin posibilidad de suspensión y sin necesidad de ejecución provisional o de ningún otro trámite".

Rivas ha intentado paralizar la entrega del menor al padre alegando que los tribunales españoles no han escuchado la propia versión del niño y su temor a ser objeto de malos tratos por Arcuri.

El Juzgado que ordenó el retorno, sin embargo, aclaró que el hijo ya fue escuchado y varió sus testimonios dependiendo de qué adulto estaba con él en ese momento.

El Juzgado insistió en que "no concurre riesgo alguno acreditado para el niño con el retorno a su país de origen con su padre, ni se ha acreditado ninguna conducta del padre que pueda perjudicar al menor".

Los magistrados del TC Ricardo Enríquez, Juan Carlos Campo y José María Macías han acordado no admitir a trámite el recurso de Juana Rivas, que se dirige contra la decisión del Juzgado de ordenar la entrega del menor al padre.

Contra esa decisión hay un recurso de apelación ante la Audiencia de Granada que aún no está resuelto y hasta que no lo esté el TC no puede admitir una demanda de amparo.

Rivas no puede acudir directamente al TC saltándose el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, que debe oír a todas las partes antes de decidir.

Los jueces del TC argumentan que existe un obstáculo procesal "insubsanable": la demanda de Rivas es prematura, ya que la resolución del Juzgado que puso fin al incidente de ejecución impugnado no es firme al estar recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada.

Ayer, la Audiencia Provincial se limitó a denegar una solicitud de suspensión de la entrega del menor al padre por prejudicialidad penal, al existir un proceso criminal pendiente contra Arcuri en Italia que, según la madre, debería dilucidarse antes de la vuelta del menor a ese país.

El TC aprecia, además, una falta de especial trascendencia constitucional en el recurso de amparo de Rivas.

Explica que la demanda plantea cuestiones de legalidad ordinaria, como la forma de interpretar la excepción de orden público prevista en el Reglamento UE 2019/1111, al margen de que, sobre el resto de las cuestiones planteadas en el recurso, existe ya doctrina constitucional que la propia parte invoca.

Poco antes de las 10,00 horas, Francesco Arcuri llegó al punto de encuentro para recoger a su hijo. A preguntas de los periodistas, reconoció sus "ganas de verlo" y "escuchar su voz" después de que haya permanecido con la madre desde las vacaciones de Navidad.

En la puerta del edificio, el abogado Enrique Zambrano, del equipo jurídico de Arcuri, ya había apuntado la dificultad de que en su opinión tal medida cautelar fuera adoptada por el Constitucional.