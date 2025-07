La Fiscalía tampoco recurrirá el auto del TSJ que tacha de "fraude de ley" el aforamiento exprés de Gallardo

El líder del PSOE extremeño no impugnará el auto del TSJ que le reprochaba que se aforara al filo de que el 'caso David Sánchez' vaya a juicio.

La Fiscalía Superior de Extremadura no recurrirá la resolución judicial que invalidó el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE regional. Así lo ha expresado el Ministerio Público este jueves en un comunicado.

El pasado lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt) dictó un auto que tachaba de "fraude de ley" la "maniobra" de Gallardo para convertirse en diputado autonómico y lograr así el aforamiento.

El político recogió su credencial como diputado el pasado 21 de mayo. A las pocas horas, el 22 por la mañana, la juez que le investiga, Beatriz Biedma, firmó la resolución que le enviaba a juicio por el caso David Sánchez.

En esta causa, también está investigado el músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante un año, Biedma ha investigado si, en 2017, la Diputación de Badajoz, presidida por Gallardo, adjudicó irregularmente una plaza al artista, dada su condición de pariente del hoy líder del Ejecutivo.

La conclusión de la instructora es clara: cree que el cargo se concedió ad hoc a David Sánchez, en detrimento del resto de aspirantes.

No obstante, cuando ya estaba al borde de sentarse en el banquillo de los acusados, Gallardo optó por integrarse en la Asamblea de Extremadura. El cargo de diputado conlleva el aforamiento, lo que implica que, una vez se obtiene, sólo el TSJExt puede juzgarle.

Por tanto, la magistrada se vio obligada a enviar la causa al Tribunal Superior extremeño. En respuesta, este organismo, lejos de asumir la competencia para enjuiciar el caso David Sánchez, anuló el aforamiento exprés de Gallardo, al que reprochó su "maniobra".

El propio dirigente ya confirmó que no pretendía recurrir esta resolución del TSJ ante el Supremo. Ahora, la Fiscalía comunica que tampoco lo hará.

Este mismo jueves, el dirigente ha dado una rueda de prensa, en la que ha acusado a Biedma de querer "promocionarse" a su costa.

Además, ha criticado que el TSJ de Extremadura haya tomado "la inédita decisión en democracia" de negarle la condición de aforado, pese a que mantiene su acta de diputado.

"Respeto la decisión [del TSJ], pero no la comparto. Es una decisión inédita que generará mucho debate. El TSJ no ha tenido valor de anular mi condición de diputado y lo que ha hecho es negarme el aforamiento para no ser ellos quienes juzguen la causa", ha sostenido en una rueda de prensa celebrada en la Asamblea extremeña.

Sobre Biedma, el líder del PSOE extremeño ha señalado que su "intencionalidad clara" es "promocionarse" a su costa. "No quería perder el goloso caso del hermano de Sánchez de la misma forma que los magistrados del TSJ no quieren implicarse en administrar Justicia conmigo, que creo que es su obligación", ha manifestado.

"El caso del hermano de Sánchez se ha convertido en un caso muy goloso para perderlo y lo suficientemente peligroso para juzgarlo", ha insistido.

Como ya hiciera en declaraciiones a EL ESPAÑOL, ha defendido que su entrada en la Asamblea como diputado es "legal, legítima y democrática" y "se ha hecho de la forma más transparente".

"Cuando accedí a la Asamblea lo hice con un único objetivo: poder confrontar políticas con el Gobierno más vago, ineficaz y que deja Extremadura en una situación muy delicada. (...) Se habla de fraude de ley, pero nadie nos dice qué ley se ha vulnerado, nadie nos lo cuenta. Quienes vulneran la ley son quienes me han dado entrada a esta Asamblea, que es la junta electoral", ha finalizado.