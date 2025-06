Sofía Gómez-Morante, juez de primera instancia: "Hay un ataque al Poder Judicial sin precedentes. Por eso paramos"

"Está habiendo un ataque a los cimientos del Poder Judicial, un ataque sin precedentes", afirma la juez Sofía Gómez-Morante, titular de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en un municipio de Castilla-La Mancha.

Desde ahí se sumará este miércoles al paro de 10 minutos que han convocado cinco asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas emprendidas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Félix Bolaños ha puesto en pie de guerra a las carreras judicial y fiscal con su pretensión de cambiar el sistema de acceso a ambas, reforzando el cuarto turno y regularizando a los sustitutos, lo que perjudica -se sostiene- a quienes dedican una media de cinco años y dos meses a preparar una exigente oposición.

Gómez-Morante, cuyos padres son ajenos al mundo jurídico, tardó cuatro años en superarla y trabaja desde enero de 2023 en un Juzgado que pelea por descongestionar.

A su juicio, se pretende "politizar el sistema de acceso a la Judicatura" con unos cambios que no favorecerán la calidad: "estás metiendo a jueces por la puerta de atrás", dice. "No han pasado el mismo proceso de oposición que has pasado tú, con arreglo a los principios de mérito, de capacidad, con la objetividad que tiene el actual sistema".

Gómez-Morante percibe como "negativo" los ataques a los jueces desde el poder político, las acusaciones de 'lawfare'. "No hay día que te despiertes sin una noticia atacando al Poder Judicial. Pero nos mantenemos prudentes, porque es la mayor virtud que tiene la carrera judicial: la prudencia, la humildad y el amor por el trabajo".

"Estamos constantemente recibiendo ataques y no he visto prácticamente a ningún juez salir a defenderse de ninguno de ellos, porque impera siempre la prudencia y la responsabilidad institucional", manifiesta.