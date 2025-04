La demanda de Juan Carlos I contra Revilla permitiría resucitar en sede judicial todos los escándalos del Emérito

La abogada del monarca comunicó este martes que ha interpuesto una demanda de conciliación contra el expresidente de Cantabria. Le reclama 50.000 euros, debido a determinadas expresiones que pronunció entre 2022 y 2025, en diversos programas de televisión.

Por ejemplo, hace tres años, Revilla le llamó "evasor fiscal" y "delincuente fiscal" al Emérito. "Es una realidad", señaló en un programa de televisión. "Sabemos que ha trincado, por lo menos, cien millones de euros", dijo en otra ocasión.

Guadalupe Sánchez, la abogada de Juan Carlos I, subrayó que los 50.000 euros que reclama, de acabar recibiéndolos el demandante, serán donados íntegramente a Cáritas.

Ahora bien, para ello, primero debería celebrarse un juicio. Y antes de eso, un acto de conciliación, un trámite previo que ofrece la oportunidad de que las dos partes se pongan de acuerdo.

Lo que está claro es que un litigio entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla generaría una suerte de efecto Streisand que reavivaría los años negros del monarca. El expresidente de Cantabria podría esgrimir determinada documentación en el juicio —y solicitar que declaren en él ciertos testigos— alusiva a las polémicas más recientes protagonizadas por quien fuera rey de España hasta 2014.

¿Como cuál? Por ejemplo, los documentos que archivaron, en 2022, la investigación que la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Tribunal Supremo realizaron a las finanzas del monarca.

El abogado del expresidente cántabro podría solicitar que esos papeles sean incluidos en el procedimiento para apuntalar su defensa. Si el juez lo acepta, serían exhibidos en el juicio.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Juan Carlos I fue beneficiario de fondos que ocultó a la Hacienda española por importe de más de 85 millones de euros, según se desprende de aquella detallada investigación. El Ministerio Público la inició en 2018, cuando trascendió la existencia de cuentas bancarias del Rey en Suiza.

No obstante, la investigación de la Fiscalía también constató que el empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause pagó al monarca gastos y viajes por importe de un millón de euros entre 2016 y 2019. Y que la Fundación Zagatka , constituida por su primo Álvaro de Orleans , se hizo cargo de vuelos privados por valor de ocho millones entre 2014 y 2018.

Lo impiden, por un lado, las mencionadas regularizaciones fiscales efectuadas en relación con los fondos percibidos a partir de 2014, tras la abdicación. Todos los ilícitos anteriores al ejercicio de 2012 estarían prescritos. Respecto al que no lo estaría, Juan Carlos I aún gozaba de la inviolabilidad propia del jefe del Estado . En otro programa de televisión, Revilla aludió a estos hechos y denominó a Juan Carlos de Borbón "evasor fiscal probado" .

La Fiscalía también analizó los eventuales delitos fiscales cometidos por el antiguo jefe del Estado. Y concluyó que no pueden ser perseguidos.

Al tratarse de una demanda "por vulneración del derecho al honor" —y no de una querella por calumnias—, este procedimiento se resolverá por la vía civil, no por la penal. Juan Carlos I no atribuye ningún delito al político, sino que reclama una compensación económica por los "daños morales" que asegura haber sufrido.