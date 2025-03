Sánchez Acera declara que recibió el 'mail' del novio de Ayuso "de la prensa" y admite haber cambiado de móvil

Pilar Sánchez Acera, la exjefa de gabinete de Óscar López y actual secretaria de Organización del PSOE de Madrid, ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo.

En concreto, en el marco de la causa en la que el juez Ángel Hurtado investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un posible delito de revelación de secretos, debido a la filtración a la prensa de un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía que éste había defraudado a Hacienda.

La citación de Sánchez Acera en esta causa fue solicitada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, después de que Juan Lobato, exsecretario general del PSOE madrileño, presentase en el Supremo un acta notarial que demuestra que esta alto cargo poseía el e-mail antes de que apareciera en la prensa.

Este miércoles, como testigo —con obligación, por tanto, de decir la verdad—, la exalto cargo de Moncloa ha declarado que obtuvo el correo "por la prensa". En concreto, ha indicado, sin mucho detalle, que lo recibió por WhatsApp y de un o una periodista, a quien no ha podido identificar. Según ha dicho, no recuerda su identidad. También ha manifestado, no obstante, que sólo lo envió a Lobato.

En efecto, tal y como consta en el acta notarial, Sánchez Acera instó al entonces líder del PSOE regional a enseñar dicho correo en la Asamblea de Madrid, durante una pregunta parlamentaria dirigida a Ayuso.

Ante las dudas del político, que preguntó cómo habían accedido a dicho documento, Sánchez Acera le avanza que la prensa lo publicará. Y así sucedió. A los pocos minutos, ésta le envía a Lobato el enlace al documento, publicado por El Plural, un medio afín al PSOE.

La ex alto cargo de Moncloa ha sido interrogada por este asunto, por su conocimiento, minutos antes de que sucediera, de que la prensa iba a publicar dicho e-mail. En respuesta, la testigo ha matizado que no sabía con total certeza que el correo no tardaría en aparecer en la prensa, sino que lo sospechaba. Concretamente, ha señalado que, como Más Madrid, al igual que el PSOE, está personado como acusación popular en la causa contra el novio de Ayuso, el mail no tardaría en ser filtrado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.