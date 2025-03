El recurso de Rubiales tacha de "no creíble" a Jenni: "El beso no fue sexual, sino una muestra de inmensa alegría y euforia"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha recurrido su condena por el beso en los labios que propinó a la jugadora Jenni Hermoso.

Entre otros motivos, su defensa señala que el testimonio de la deportista no es creíble y recuerda que la propia Hermoso llegó a tachar de anecdótico el beso a los pocos minutos de recurrir. Sin embargo, durante la investigación judicial de estos hechos y ya en el juicio, sostuvo que "no fue consentido". El exdirectivo futbolístico, por contra, aseguró que pidió permiso a la deportista y ella contestó: "Vale".

Asimismo, en su recurso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la abogada de Rubiales, Olga Tubau, insiste en que el beso no fue un acto con connotación sexual, sino una "nuestra de inmensa alegría" y un comportamiento de "euforia" provocado por el hecho de que la Selección española acabase de ganar el Mundial femenino de 2023.

De hecho, Tubau aprecia una contradicción en la sentencia, que condena al exdirectivo futbolístico por agresión sexual, pese a "declarar taxativamente que el beso lo dio el señor Rubiales por la alegría inmensa por el éxito conseguido por las jugadoras". "Se da por probada la alegría como motivo del beso, siendo ello incompatible con el pretendido carácter sexual del mismo", insiste.

La jurisprudencia permite condenar a una persona por un delito de agresión sexual aunque su comportamiento no haya estado motivado por un ánimo lúbrico o libidinoso. El recurso de Rubiales lo reconoce.

Ahora bien, cita una sentencia del Supremo que admite que "el hecho de besar es equívoco, ya que puede estar provocado por una mera muestra de afecto de uso frecuente en el contexto de relaciones de amistad, afectividad o familiaridad, sin ninguna vocación de prolongarse en comportamientos directamente sexuales".

Como avanzó EL ESPAÑOL, nada más conocer su condena, Rubiales aseguró que pretendía recurrirla. El juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto le impuso el pago de una multa de 10.800 euros, además de una indemnización, de 3.000, hacia la jugadora. El expresidente de la RFEF, no obstante, declaró a este periódico que pretendía impugnar este fallo "y seguir peleando para luchar" por su "inocencia".

Su recurso coincide en gran parte con los elementos detallados, uno a uno, por la letrada Olga Tubau durante su informe final, en la última sesión del juicio. Entre otros extremos, la abogada recuerda que Jenni Hermoso grabó un vídeo directo, que se emitió en streaming en su propio perfil de Instagram, en el que, de fondo, se oye a otra jugadora preguntar: "¿Quién se ha besado?".

"Contestando entre risas la señora Hermoso: '¡Eh, pero no me ha gustado!", a lo que, a continuación, alguien le pregunta: '¿Y qué has dicho?', respondiendo señora Hermoso: 'Pues vale'", relata el recurso de Rubiales, presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que podrá revocar o confirmar su condena.

