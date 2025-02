El relato de Jésica, exnovia de Ábalos, ante el juez: "Ineco me contrató pero yo no sabía que eso era una empresa pública"

"Yo nunca supe que Ineco era una empresa pública". Jésica Rodríguez, la joven que fue novia de José Luis Ábalos, ha relatado este jueves en el Supremo cómo acabó contratada por una compañía estatal, adscrita al Ministerio de Transportes que, por entonces, encabezaba el que era su pareja.

"Todas las personas que yo conozco que trabajan en empresas públicas han hecho una oposición y yo pensaba que [Ineco] era una empresa de alguien que conocía [Ábalos]", ha señalado la joven.

"Yo vengo del sector privado y nunca pensé... Yo pensaba que había que hacer oposición. Ahora he escuchado que era una empresa pública y yo pensaba que era una empresa privada de seguridad de trenes", ha añadido.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, la joven, además, ha reconocido ante el juez Leopoldo Puente, que investiga al exministro Ábalos, que nunca llegó a trabajar realmente para Ineco, pese a que cobraba 1.060 euros mensuales brutos, el salario mínimo interprofesional vigente en aquella fecha.

Tan sólo recogió un ordenador portátil y realizó un breve curso de prevención de riesgos laborales. Pero nunca trabajó.

—¿Quién la contrató? ¿Cómo hizo para acceder a este trabajo?— ha preguntado el juez Puente.

—En ese momento de mi carrera [la joven estudiaba Odontología en la Universidad Complutense], no tenía todas las asignaturas que debía tener y el señor Ábalos me dijo que era bueno que trabajase mientras estudiaba. Le di mi currículum, se lo mandé por WhatsApp y a finales de febrero me llamaron por teléfono diciéndome que tenía por echar mi CV en una web.

—¿Pero le llamaron o cómo...? ¿Por gestiones de Ábalos?— ha insistido el magistrado.

—Me imagino que por encargo del señor Ábalos, sí. Porque yo no había echado el CV en ningún sitio. Luego, me llamaron para hacer una entrevista, a los días, con un señor... No recuerdo su nombre. La entrevista fue muy sencilla, para conocerme. Era para ser auxiliar administrativo. Yo tenía un grado superior, estaba estudiando una carrera y tenía conocimientos de Office, que era lo único que necesitaban.