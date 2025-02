Luis Medina aporta en el juicio un audio encontrado "al hacer limpia del móvil" para probar que no ocultó su comisión

El defensor del empresario Luis Medina, acusado en el caso mascarillas junto a Alberto Luceño, ha pedido este martes a la Audiencia Provincial de Madrid que acepte como prueba unos audios enviados a Elena Collado, encargada de compras de material sanitario en el Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia de la Covid-19. En esos audios, Medina concretó el precio exacto de los tapabocas "en fábrica".

El letrado José Antonio Choclán, defensor de Medina, considera relevantes esas pruebas porque, según ha explicado en la primera sesión del juicio, desvirtuarían la tesis de las acusaciones de que Medina y Luceño ocultaron al Ayuntamiento el margen de beneficio que pretendían conseguir como intermediarios del material sanitario que suministraron.

La Sección Séptima de la Audiencia madrileña celebra desde hoy el juicio a los comisionistas Luceño y Medina, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 y 9 años de cárcel, respectivamente, por delitos continuados de estafa agravada y falsedad documental.

Audio | Luis Medina a la coordinadora de presupuestos del Ayto. de Madrid: "Podría haceros una donación de 100.000 mascarillas"

La Fiscalía afirma que ambos se enriquecieron "exageradamente" a costa de la situación de "extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios" que se vivió en las primeras semanas de la pandemia del coronavirus.

Anticorrupción sostiene que ambos acusados vendieron al Ayuntamiento de Madrid un millón de mascarillas, 250.000 test rápidos y 2,5 millones de pares de guantes "a un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores" y ello como consecuencia de la imposición de unas "comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas" al comprador. Luceño se lucró en cinco millones de euros y Medina, con un millón.

"Las Rolls Royce de las mascarillas"

En uno de los audios cuya incorporación ha solicitado la defensa de Medina, remitido a Elena Collado el 20 de marzo de 2020 a las 14:30 horas, el empresario dice: "mira esta máscara que te he enviado, ahora te mando algo de documentación más, están hechas con grafeno, estas son la pera, estos son las Rolls Royce de las máscaras, son N95 y el grafeno repele las bacterias, el virus y todo, o sea, de por sí es la más segura. Estoy intentando hacerme con ellas, con una cantidad muy grande. Si lo consigo, que lo sabré a lo largo de la semana que viene, yo os haría… estas valen como 2 en fábrica, o sea la gente las está vendiendo a 6 dólares, entre 6 y 8 dólares en el mercado, pero en fábrica nos cuestan 2 dólares. Yo os podría hacer una donación a vosotros de 100.000, ¿vale? y os podrían llegar como muy, muy, muy tarde en 2 semanas. No lo comentes ni nada, ale, porque, de verdad, tengo que conseguirlas primero, pero, de verdad, estaría encantado de haceros una donación, ¿vale?”.

El abogado explica en un escrito dirigido a la Sala que Medina "no recordaba haber mantenido conversaciones por Whatsapp con Elena Collado, sino por email".

Añade que "al hacer limpia de su teléfono móvil este fin de semana (estaba pensando cambiar de terminal), Luis Medina ha redescubierto el chat". El dispositivo "está a disposición de la Sala por si se considerara necesario acreditar la autenticidad del chat y de su contenido".

"El mismo trato que a otros"

Durante la primera sesión de la vista ha declarado como testigo Matilde García Duarte, que en marzo de 2020 era coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid.

Ha afirmado que su departamento destinó una dirección de correo electrónico, "publicada en más de 200 medios", para coordinar los ofrecimientos de material de lucha contra la pandemia que recibían, que llegaron a ser más de mil.

Ha relatado que recibió una llamada del primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, "que es amigo mío y que al igual que otras muchas personas se puso en contacto conmigo", diciendo que conocía a una persona que podía hacer llegar material sanitario. Ella le dio la dirección de correo electrónico destinada a ese fin.

"Intentamos no desdeñar ningún ofrecimiento porque la situación era dramática. Morían 500, 600 personas al día en Madrid y el personal trabajaba sin ninguna protección", ha recordado.

García Duarte ha manifestado que llamó a Medina para interesarse por su oferta, pero no lo hizo por indicación del alcalde. "Yo no llamaba nunca de parte del alcalde porque cuando el alcalde quiere llamar, llama él", ha dicho.

Respecto al mail que Medina envió el 18 de marzo de 2020, ha asegurado que "le dimos el mismo trato que a todos los correos. Se mandó a Emergencias, con copia al departamento de seguridad".

También ha manifestado no tener conocimiento de por qué Elena Collado precisó en un correo electrónico con un listado de proveedores que Luceño y Medina "no cobran comisión". García Duarte estaba puesta en copia como receptora de ese mensaje, pero no tuvo participación en la elaboración de su contenido ni tampoco en la contratación de material anti-Covid.

También ha comparecido como testigo la presidenta de la universidad americana CIS, María de la Cebosa Sánchez, quien ha relatado que la llamó Luis Medina, antiguo estudiante, para ofrecer la posibilidad de hacer llegar a España mascarillas.

"Me preguntó si le podía ayudar para hacer llegar el material a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento de Madrid", ha relatado. Ella conocía a Carlos Martínez-Almeida y le transmitió el mensaje de Medina, de quien ha dicho que le parece "un empresario respetable y persona respetable". Carlos Martínez-Almeida le indicó que facilitara a Medina su teléfono.

- ¿Medina dijo que su gestión era altruista o que hacía negocio?, le han preguntado.

- Me dijo que quería ayudar pero que lo haría a través de su empresa, me habló de que tenía un socio.

Después Medina la volvió a llamar para comentarle que "le habían dado un correo y que estaba todo en marcha. Llegó el material y estábamos todos supercontentos".

La Sala, presidida por la magistrada Ángela Acevedo, ha rechazado la petición del PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, de que declaren como testigos el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la concejal Engracia Hidalgo. El tribunal no considera necesarias estos testimonios porque ninguno de ellos está "vinculado directamente con los hechos".