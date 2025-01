El vídeo de Aldama ante el juez: "Pagué 10.000 € al mes a Koldo durante más de 1 año a cambio de adjudicaciones de obras"

El comisionista Víctor de Aldama aseguró el pasado día 12 ante el juez que pagó 10.000 euros al mes al asesor del Ministerio de Transportes Koldo García durante algo más de un año, para que le facilitara la adjudicación de obras públicas a las constructoras que previamente había seleccionado.

Como muestra el vídeo de su comparecencia en el Tribunal Supremo, Aldama especificó ante el juez que estos pagos se desarrollaron al menos desde octubre de 2019 hasta julio de 2021, cuando José Luis Ábalos cesó como ministro de Transportes.

En este momento de la declaración, el magistrado Leopoldo Puente mostró su sorpresa, dado que en octubre de 2019 aún no se había iniciado la pandemia y, por tanto, no se había puesto en marcha el negocio de venta de mascarillas a varios ministerios, por el que tanto Aldama como Koldo García se embolsaron comisiones.

Víctor de Aldama explicó entonces que su relación de "confianza" con el ministro Ábalos y el asesor Koldo García se consolidó tras el "éxito" del viaje oficial que los tres realizaron a Oaxaca (México) en febrero de 2019 (junto a una delegación oficial del Ministerio), para impulsar la presencia de las empresas españolas en aquel país.

Entonces, explicó Aldama, constató que le surgía la posibilidad de ampliar su negocio a las adjudicaciones de obra del Ministerio "en todos sus ámbitos: carreteras, Adif, conservación y mantenimiento".

"Yo soy empresario y tenía muy claro cómo se iban a hacer esas adjudicaciones", explicó Aldama al juez, "es muy sencillo: dar 10.000 euros mensuales a una persona que te está diciendo que te va a conseguir contratos públicos... es irrisorio cuando hablamos de contratos de millones de euros".

Es decir, quiso aclarar el juez Leopoldo Puente, "la entrega de esos 10.000 euros no era la contraprestación por un negocio concreto, sino por la promesa de que llegaran a concretarse negocios que para usted serían beneficiosos".

Y continuó: "Usted arriesgaba esas cantidades porque confiaba en que obtendría un lucro de esos negocios futuros". Aldama respondió en su declaración con un escueto: "Así es".

El comisionista aclaró a continuación que hizo esos pagos confiado porque "no me lo estaba pidiendo cualquiera, me lo pedía el asesor del ministro de Transportes".

El juez quiso saber entonces si únicamente Koldo García le pidió el cobro de comisiones, o también el ministro José Luis Ábalos.

Aldama explicó que "al inicio era Koldo García", pero más adelante se habló abiertamente de esas comisiones cuando ambos estaban reunidos en presencia de Ábalos. Y finalmente, Aldama también efectuó pagos en metálico a José Luis Ábalos en su despacho del Ministerio y en su vivienda oficial, según explicó ante el juez.

Durante el interrogatorio, como se puede comprobar en el vídeo que hoy publica EL ESPAÑOL, Víctor de Aldama confirmó que elaboró el 26 de marzo de 2020 el documento de Excel, hallado por la Guardia Civil en uno de sus ordenadores, en el que asignaba la cantidad de dos millones de euros como comisión a Koldo García por facilitarle el negocio de las mascarillas.