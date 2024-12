Begoña Gómez volverá a entrar al Juzgado por el garaje, como pide Moncloa, por "seguridad" ante el "ambiente hostil"

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, volverá a acceder a los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla por el garaje. Así lo ha autorizado, de nuevo, la decana de los mismos, María Jesús del Barco, tras recibir un informe del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno que aconsejaba esta medida para garantizar la "seguridad" de la mujer del líder del Ejecutivo.

En un acuerdo fechado el pasado viernes, Del Barco señala que, como alertó La Moncloa, existe "un ambiente hostil y de rechazo social evidente" en contra de Gómez, "lo que da lugar a que, en ocasiones, se produzcan interpelaciones e insultos a través de megafonía".

La esposa de Sánchez será interrogada como investigada este miércoles, ante el juez Juan Carlos Peinado. No es la primera vez que sucede, ya que fue citada el pasado mes de julio. No obstante, en aquella ocasión, se acogió a su derecho a no declarar.

Al igual que ahora, Del Barco accedió a que Gómez entrara al edificio por el acceso para vehículos. Frente a los Juzgados, decenas de manifestantes, convocados por la asociación Hazte Oír, protestaban y mostraban varias pancartas.

En el caso Begoña, el juez Peinado investiga a la esposa de Pedro Sánchez por un total de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida e intrusismo profesional. Por los dos últimos deberá responder ante el juez este miércoles.

El instructor sumó ambos ilícitos a la causa tras admitir una querella de Hazte Oír que acusaba a Gómez de haberse apropiado de un software desarrollado para la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la que la esposa de Sánchez co-dirigió dos cátedras.

Además de ella, también están investigados el actual rector de la UCM, Joaquín Goyache, el empesario Juan Carlos Barrabés y el exconsejero del PP Juan José Güemes. Este último, el más reciente en sumarse al listado, también deberá declarar este miércoles, mismo día en el que lo hará Begoña Gómez.

