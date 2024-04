Rubiales se quedó con el 35% de tres hoteles en Málaga y Granada por la irrisoria cifra de 25.000 €

Luis Rubiales dimitió como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el 10 de septiembre de 2023. Sólo un mes después, el 19 de octubre de 2023, su amigo Francisco Javier Martín Alcaide -alias Nene- creó junto a su mujer, Purificación Rufino, y dos personas más la empresa Conecta 17 Consulting SL.

El 99% de las acciones de esta sociedad fueron transferidas a Luis Rubiales el 21 de noviembre. El objetivo de estos movimientos fue ocultar el nombre del expresidente de la RFEF y que no apareciera en los estatutos ni en ningún documento que fuera público.

Finalmente, el 30 de noviembre, Conecta 17 Consulting, que tiene su sede en la casa del exdirigente futbolístico, compró el 35,71% de las acciones de Explotaciones Hoteleras Nazaríes SL por la irrisoria cifra de 25.000 euros. El 60% de la explotación de estos negocios está en manos de Dismatec Sport, la empresa que cobró supuestas mordidas. Nene es el administrador y mantiene el 4,29%.

Puerta principal del Hotel Urban Dream Granada, del que Rubiales posee el 35% de su explotación

Explotaciones Hoteleras Nazaríes es la sociedad que gestiona dos hoteles en Granada y uno en Torrox (Málaga) y que opera bajo la cadena Urban Dreams. Todos estos datos aparecen en un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Luis Rubiales explicó en una llamada intervenida por la UCO, tal y como pudieron comprobar los investigadores, una versión de esta operación a una persona no identificada.

"Entonces cuando salió todo, pues un amigo mío de la niñez que tiene hoteles, con el que yo estaba trabajando, porque teníamos dos edificios para hacer alquileres turísticos, pues me ofreció compararle un paquete porque había pedido un crédito ICO y tenía que abonar una parte", revelaba Rubiales.

"Me dijo, si tienes efectivo me compras un paquete y me prestas un dinero para pagar el crédito y yo te lo voy devolviendo". Rubiales aclaró que era "la explotación de los hoteles", ya que los edificios "son de otra persona".

[La Guardia Civil requisó 320.000€ ocultos en dos cajas fuertes de un hotel de Rubiales en Granada]

Sin embargo, esta versión es contradictoria con los motivos que dio a los directivos de la RFEF (Tomás González Cueto, Albert Luque, Chema Timón, Antonio Gómez Reino, Rubén Rivera y Pedro Segura) para no pagarles los 700.000 euros que les adeuda por sus acciones en la sociedad GRX Export PRO SL, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL.

Rubiales se quedó con el 50% de esta empresa dedicada a realizar pisos turísticos en dos edificios de Granada sin abonar un euro a sus más estrechos colaboradores. Cuando salió de la RFEF, estos directivos se quisieron desvincular del proyecto y llegaron a un pacto con Rubiales para que lo pagara más adelante porque "no tenía dinero".

A su vez, también transfirió 500.000 euros a su empresa de República Dominicana, también llamada Conecta 17 Consulting, en los meses posteriores a verse obligado a abandonar la presidencia de la RFEF por el beso a Jenni Hermoso durante la final del Mundial.

Hoteles de 4 estrellas

Rubiales adquirió por 25.000 euros el 35% de la explotación de un hotel de cuatro estrellas en Granada, junto a La Alhambra, otro de tres estrellas en Sierra Nevada y, por último, uno de cuatro estrellas cerca de las playas de la Costa del Sol en el municipio de Torrox (Málaga).

El precio habitual de los hoteles para una habitación doble en una noche de fin de semana supera los 100 euros y en algunos casos los 150. Además, tienen restaurante y una zona de negocios.

En dos cajas fuertes del hotel en el centro de Granada, la Guardia Civil requisó 320.000 euros en efectivo, incluido un sobre con la inscripción manuscrita "Para Javier" y que tenía 10.000 euros en su interior. Además, durante el registro, también apareció la contabilidad llevada por Nene en hojas con el membrete de la RFEF.

Habitación doble del hotel Urban Dream Granada

La Guardia Civil señala que Rubiales no sólo se ha introducido en el entramado societario creado por su amigo Nene tanto en España como en República Dominicana, sino que comparte empresas con Dismatec Sport SL. Esta sociedad es la que recibió más de medio millón de euros de la constructora Gruconsa durante su etapa al frente de la RFEF.

Gruconsa recibió casi 4 millones de euros en obras de la RFEF y del Estadio de La Cartuja. Rubiales está acusado de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Su declaración ante la juez Delia Rodrigo, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Majadahonda que investiga los contratos irregulares de la Federación y el cobro de comisiones por parte de directivos, se producirá en los próximos días, pero la instructora todavía no ha emitido la citación.