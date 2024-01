El juez se corrige e impide a los Bárcenas acusar por secuestro a la cúpula de Interior en 'Kitchen'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha corregido el auto con el que propuso juzgar a la antigua cúpula del Ministerio del Interior por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas.

Pero, sin embargo, el juez sí ha mantenido el procesamiento del exministro Jorge Fernández Díaz, del secretario de Estado Francisco Martínez, del excomisario José Manuel Villarejo y del resto de investigados.

El error consistió, únicamente, en el que García-Castellón incluyó en su auto los delitos de organización criminal y secuestro. Así había calificado la defensa de Luis Bárcenas, de su mujer, Rosalía Iglesias, y del hijo de ambos, Guillermo Bárcenas, los hechos investigados. Y el pasado 13 de octubre, García-Castellón los incluyó en el listado de delitos por los que mandó a juicio a quienes conformaron la cúpula de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El problema es que ambos ilícitos, dada su gravedad, sólo pueden investigarse en un tipo de procedimiento denominado sumario, ya que se castigan con penas superiores a los nueve años de cárcel. Y el caso Kitchen fue un procedimiento abreviado, unas diligencias previas, la fórmula empleada en las investigaciones judiciales de delitos menos graves.

La Fiscalía Anticorrupción detectó esta contradicción y recurrió el auto que proponía juzgar a Fernández Díaz, Martínez y demás investigados y solicitó la nulidad de la resolución. Varios investigados —entre ellos, el exministro del Interior y quien fuese su número dos— también lo exigieron.

El juez, sin embargo, lo deniega. Únicamente, excluye del listado los delitos de secuestro y organización criminal, que habían sido mencionados por la defensa de la familia Bárcenas, en alusión al incidente, investigado por el juez García-Castellón, de que un hombre, identificado falsamente como sacerdote, irrumpiese armado en casa del matrimonio. El partido Podemos, que ejerce la acusación popular en este proceso judicial, también había acusado a la antigua cúpula de Interior del segundo de los delitos, que también queda ahora excluido.

"Este magistrado entiende que no procede la nulidad de la resolución, sino una rectificación de ésta (...) al apreciar un error manifiesto, puesto que se acoge la posibilidad de abrir juicio oral por una calificación [secuestro y organización criminal] incompatible con el cauce procesal por el que se sustancia el procedimiento [diligencias previas]", detalla García-Castellón. "A la nulidad (...), excepcional, sólo es dable acudir cuando no quepa ulterior posibilidad de subsanación y cuando se hayan vulnerado derechos fundamentales", incide el magistrado, cuya decisión no se puede recurrir. Ahora bien, los investigados que así lo deseen podrán volver a solicitar la nulidad del procedimiento cuando se inicie el juicio, durante la fase de cuestiones previas.

'El Gordo', a juicio

Asimismo, Manuel García-Castellón confirma su decisión de mandar a juicio a Enrique García Castaño, el excomisario apodado El Gordo, al que también incluyó el pasado octubre en el listado de investigados que propuso que se sentaran en el banquillo. Sucede que, en julio, el instructor había aceptado archivar la causa para este expolicía, debido a su estado de salud tras haber sufrido un ictus.

"El cambio de criterio podría incluirse dentro del amplio margen de decisión de que dispone este instructor en el ejercicio de su función jurisdiccional", expone García-Castellón sobre sí mismo. "Atendida la gravedad de los hechos, la repercusión y la íntima conexión entre las actuaciones de los investigados, las circunstancias justifican que se acuerde la apertura de juicio oral respecto de todos, sin perjuicio de lo que se decida en el plenario", añade.

