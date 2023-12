García Ortiz dice que defenderá a los fiscales "que se vean perturbados, incluidos los del 'procés'"

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este lunes “de manera solemne” que defenderá “como corresponde a la más alta representación de esta institución" a cualquier fiscal "que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera de los fiscales que hayan intervenido en las causas relacionadas en el 'procès' independentista de Cataluña”.

Las manifestaciones de García Ortiz se han producido en la inauguración de la Junta de Fiscales Superiores de todas las Comunidades Autónomas, que se celebra en el Pazo de Mariñán (A Coruña).

Hace casi un mes, el pasado 14 de noviembre, los cuatro fiscales de Sala encargados de la causa sobre el proceso independentista catalán en el Tribunal Supremo pidieron a García Ortiz que, tras oír al Consejo Fiscal, se pronunciase públicamente "en defensa de la institución y de la imparcialidad de la actuación jurisdiccional de los miembros del Ministerio Público en estos procesos".

[El fiscal general rechaza salir al paso de la acusación de 'lawfare' pese al clamor en la carrera]

El motivo de la alarma es al acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts per Catalunya, en el que se pacta la constitución de comisiones parlamentarias de investigación sobre casos de 'lawfare' o utilización de procedimientos judiciales para la persecución política o ideológica.

Después han realizado peticiones similares los fiscales del Tribunal Supremo, la Fiscalía Anticorrupción y las Fiscalías Provinciales de Sevilla, Las Palmas y Barcelona.

Los seis vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscales han solicitado también que el asunto se debata en este órgano, lo que está previsto para el próximo día 20.

Según un comunicado de la Fiscalía General, Álvaro García Ortiz ha reiterado este lunes su apoyo “a los 2.695 fiscales que hay en España, especialmente a aquellos fiscales que han tenido en el pasado o que tienen que afrontar difíciles situaciones personales o profesionales. Y cómo no, a todos vosotros", en referencia a los fiscales superiores.

También ha pedido a los fiscales lealtad institucional, “imprescindible para que desde nuestras y desde vuestras altas responsabilidades contribuyamos al buen funcionamiento del Ministerio Fiscal”.

Ha recordado que, aunque está en el proceso de renovación, se había comprometido a celebrar la Junta de Fiscales Superiores antes de que acabara el año para “poner encima de la mesa los problemas que tenemos, que son muchísimos y muy relevantes”.

García Ortiz se ha referido a un "proceso de renovación" que "debe llevarnos a un planteamiento de futuro a la Fiscalía española".

"No debemos, o no debo, tener las luces cortas, hay que tenerlas largas, hay que pensar en la institución y hay que pensar en el futuro, a no enredarnos en asuntos que a lo único que nos llevan es al desconcierto personal o profesional. Y sí mirar hacia delante y proponer soluciones. Yo creo que todos aquí estamos para eso porque tenemos una responsabilidad muy importante para los ciudadanos”, ha asegurado.

Los fiscales superiores abordarán la situación tecnológica de la carrera fiscal y los nuevos proyectos de digitalización, así como los mecanismos de coordinación y la unificación de criterios cuando se recibe una misma denuncia en Fiscalías diferentes.

Sigue los temas que te interesan