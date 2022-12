El fiscal del TS apoya a Mediaset por el reportaje de la herencia de Franco: "No desveló nada íntimo"

La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya a Mediaset y a varios periodistas de la cadena Cuatro que fueron demandados por los nietos de Francisco Franco a raíz de la emisión en televisión de un reportaje sobre la herencia del dictador.

Dos sentencias previas, del Juzgado de Primera Instancia número 43 de la capital y de la Audiencia Provincial de Madrid, ya habían considerado que los nietos del Generalísimo no tenían razón en su demanda y avalaron la emisión del reportaje La herencia del dictador, el programa En el punto de mira. Aquel programa fue retransmitido en abierto el 22 de julio de 2018, antes de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Pero los nietos del dictador presentaron en el Tribunal Supremo un recurso contra este fallo, que admitió a trámite su recurso de casación. Y, ahora, en un escrito fechado el pasado 30 de noviembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el fiscal Carlos Ganzenmüller solicita a la Sala Primera del Alto Tribunal que desestime lo planteado por los Franco.

Los herederos del dictador consideran que la emisión del reportaje vulneró su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pese a que sus peticiones no sólo cayeron en saco roto por la vía civil, sino que la Justicia también archivó su querella contra Mediaset, los autores del reportaje y los expertos que participaron en él, sin llegar a celebrarse un juicio.

En su escrito, el fiscal subraya que, del visionado del reportaje, "no se traslada objetivamente al receptor de la emisión la idea de que los demandantes estén cometiendo delitos en la administración y disposición del patrimonio heredado".

Tampoco se difundieron "expresiones vejatorias ni afrentosas", recuerda la Fiscalía. Uno de los entrevistados fue Jimmy Jiménez-Arnau, que fue marido de Merry Martínez-Bordiú, una de las nietas de Franco.

Y "ni siquiera el señor Giménez-Arnau" aporta datos sobre la vida privada de los demandantes. Lo que sí hizo fue "limitarse a opinar sobre aspectos tangenciales de la personalidad de quienes fueron sus parientes, sin desvelar nada del marco íntimo protegido".

"El visionado del programa televisivo objeto de controversia muestra que el mensaje cardinal trasladado al espectador es el modo que tuvieron los abuelos de los demandantes de obtener su patrimonio, especialmente el inmobiliario", añade el escrito.

A ojos del fiscal, lo que a sí relató aquel programa es que los Franco "están viviendo de lo heredado de su abuelo", algo que confirmaron varios entrevistados y expertos, que emitieron opiniones sobre su "derroche e improductividad".

Reportaje neutral

En contra de lo sostenido por los Franco en su recurso, el fiscal Ganzenmüller considera que la mayor parte del programa sí cumplió con los requisitos del denominado "reportaje neutral".

Es decir, que la Cuatro trasladó opiniones de expertos y recogió informaciones ya conocidas, sin alterarlas ni manipularlas. Y, por eso, al tratarse de una mera difusión de datos públicos, la cadena del grupo Mediaset, tal y como establece la doctrina del Tribunal Constitucional, quedaría exonerada del contenido de las declaraciones ajenas. Porque, simplemente, las recoge y transmite.

Por ello, el Ministerio Público concluye que "este grupo de noticias (...) no ocasiona intromisión ilegítima en el derecho al honor, pues, con independencia de las opiniones y valoraciones realizadas por quienes intervienen y la voz en off, no se introducen datos falsos o comentarios que alteren la verdad de los ya conocidos".

Tampoco se manipulan las declaraciones de los testigos ni se afea a los herederos del dictador las conductas que los expertos que fueron entrevistados —como el prestigioso investigador Javier Otero Bada— sí atribuyen a Francisco Franco y su mujer, Carmen Polo.

No obstante, la Fiscalía del Supremo admite que una parte del programa puede no encajar en esta definición de "reportaje neutral". En el punto de mira que uno de los nietos del dictador, Francis Franco Martínez-Bordiú, mantenía un conflicto con las inquilinas de un inmueble que había adquirido, debido a la renovación de los alquileres de los mismos.

El programa difundió los testimonios de dos mujeres que narraron ante las cámaras que fueron engañadas para renunciar a sus contratos con prórroga forzosa y firmar otros nuevos, menos beneficiosos para ellas.

Y esa información sí era novedosa. Por tanto, exige un grado de comprobación superior a quien la difunde. Aunque en el reportaje no se entrevista a Francis Franco ni a ningún empleado de su sociedad, el grado de diligencia de los periodistas, a ojos de la Fiscalía, sí fue el suficiente.

"Y si lo anterior es claro y manifiesto, (...) todavía más palmario resulta la ausencia de intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen", subraya el Ministerio Público. Y recuerda que todas las imágenes emitidas en las que aparecen los demandantes "se tomaron en lugares públicos".

Por todo ello, la Fiscalía del Tribunal Supremo manifiesta su oposición al recurso de casación interpuesto por los herederos de Francisco Franco.

