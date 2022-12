El juez deniega a Fiscalía y PSOE volver a imputar a Cospedal en 'Kitchen' por sus audios con Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha denegado tanto al PSOE como a la Fiscalía la imputación de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el conocido como caso Kitchen.

Así consta en un auto, fechado el pasado 30 de noviembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En esta causa, el magistrado ha investigado el supuesto dispositivo parapolicial, coordinado desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, dedicado a espiar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y robarle documentación perjudicial para la formación conservadora.

[El PSOE pide investigar a Cospedal por el espionaje a Bárcenas: "Da directrices, participa en los hechos"]

El Partido Socialista, que figura como acusación popular en este caso, solicitó al Juzgado Central de Instrucción número 6, reabrir la investigación y citar como investigada a Cospedal.

Basó esta petición en la aparición de unas grabaciones en la prensa. Se trata de unas conversaciones entre la exministra y el comisario de Policía José Manuel Villarejo.

En ellas, se escucha a Cospedal insinuar que sería recomendable "parar" la "libretita" de Bárcenas; es decir, los conocidos como papeles de Bárcenas, en los que el extesorero reflejó la contabilidad extraoficial, en dinero B, del PP.

"El contenido de la conversación, unido a las causas por las que fue sobreseída [provisionalmente la causa para Cospedal] —falta de indicios sobre el contenido de las conversaciones— son razones más que suficientes para que el instructor ordene las diligencias necesarias para comprobar la realidad de los mismos", solicitó el PSOE en su recurso, al que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, el pasado día 8 de noviembre en la Audiencia Provincial de Madrid. Europa Press

"El contenido de la conversación, con 'libretita' incluida, no deja lugar a dudas de que la señora Cospedal exige información y da directrices de qué se debe hacer. (...) Es decir, participa directamente en los hechos", subrayó la abogada de los socialistas.

El Ministerio Público solicitó, además, la apertura de una pieza separada, en la que se indagase "si en la planificación y ejecución por parte de la cúpula policial" de la Operación Kitchen, intervinieron "miembros relevantes del Partido Popular; por entonces, en el Gobierno de la nación, y, en concreto su secretaria general".

No obstante, el juez rechaza todo ello. "El recurso de reforma no puede ser estimado, al no constatarse razones que justifiquen la revocación de la resolución recurrida en los términos interesados por la acusación recurrente", indica García-Castellón.

El magistrado explica que, tal y como reconoce el PSOE, estas grabaciones podrías estar "descontextualizadas" y proceden "de un audio de origen desconocido, del que no se sabe si hay cortes o ediciones".

[Podemos pide a la Audiencia Nacional que impute a Cospedal por 'Kitchen': "Estaba al tanto"]

"El sustento de la imputación se reduce casi de forma nuclear a unos minutos de un corte de audio del que se desconoce no sólo su origen, sino cualquier circunstancia y contexto", expone el juez.

"Sobre la base de una afirmación realizada por la señora Cospedal se efectúa la inferencia a la que se llega por las acusaciones, conclusión que no se puede compartir con un mínimo de rigor procesal", añade.

"Este instructor considera que no existen razones que justifiquen, el ejercicio de acciones penales contra la señora Cospedal, respecto de quien se acordó el sobreseimiento, ni tampoco la retroacción a la fase de diligencias previas, acordando nuevas diligencias de investigación", concluye.

Al finalizar su instrucción, García-Castellón propuso juzgar por la trama Kitchen al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien fuera su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, los mandos policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, así como el comisario José Manuel Villarejo y el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Sigue los temas que te interesan