Yolanda Díaz asistirá a la toma de posesión del fiscal en su primera incursión en el mundo judicial

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado su asistencia este lunes a la toma de posesión del nuevo fiscal general, Álvaro García, que tomará el relevo a Dolores Delgado. La exfiscal general renunció a cargo el pasado 19 de julio alegando motivos de salud.

Es la primera vez que Yolanda Díaz se suma a un acto solemne relacionado con el mundo de la Justicia. Aunque también asistirá la ministra de Justicia, Pilar Llop, Díaz será la representante del Gobierno de mayor rango y muy seguramente el foco de atención.

A diferencia de otros miembros del ala más a la izquierda del Gobierno, Díaz ha sido siempre respetuosa, a veces desde la crítica, con las actuaciones de la Justicia y no ha contribuido a las descalificaciones que sí han protagonizado ministros de Unidas Podemos.

[El fiscal general defiende su libertad ideológica ante las críticas de PP, Vox y Cs en una sesión bronca]

Así, expresó su apoyo a la portavoz de Podemos, Isabel Serra, tras ser condenada por delitos de atentado a agentes de la Policía durante una actuación contra un desahucio. Y también manifestó su "solidaridad" con el exdiputado Alberto Rodríguez después de ser condenado por agredir a un Policía durante una manifestación.

Pero se ha pronunciado en términos muy alejados de los utilizados, por ejemplo, por la ministra Ione Belarra, cuyas acusaciones de "prevaricación" motivaron la reacción del Consejo General del Poder Judicial en demanda de respeto.

Otros dos ministros, el de Presidencia, Félix Bolaños, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también habían anunciado su asistencia a la toma de posesión de Álvaro García en un primer momento, pero finalmente no han podido cuadrar sus agendas.

La presencia de una vicepresidenta del Gobierno y de la titular de Justicia pone de manifiesto el apoyo del Ejecutivo a Álvaro García, además del personal respaldo de la política gallega a un fiscal que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Galicia y que ha destacado profesionalmente en causas en las que Díaz se ha implicado, como el caso Prestige.

Yolanda Díaz, con Alberto Garzón y Gaspar Llamazares, en una manifestación de Nunca Máis por el caso Prestige./ Efe

Álvaro García toma las riendas del Ministerio Público en un momento político convulso y polarizado, de lo que da fe lo sucedido con la propuesta de su nombre como fiscal general: siete de los 19 vocales que actualmente integran el Consejo General del Poder Judicial cuestionaron su idoneidad para desempeñar el cargo.

Sus críticos pusieron en duda que reúna la apariencia de imparcialidad necesaria dada su asistencia en el pasado a actos promovidos por el PSOE.

Por ese mismo motivo fue criticado por los portavoces parlamentarios del PP, Vox y Ciudadanos en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 28 de julio.

"A mí me ha avalado el CGPJ, no se pueden presentar las cosas al revés", replicó García, que reprochó a los siete vocales críticos haber incurrido en un "exceso competencial" al hacer un juicio de oportunidad "que corresponde al Gobierno".

"La Constitución prohíbe los tribunales de honor, pero yo me he sentido en un tribunal de honor porque unas personas se han lanzado a buscar recortes de prensa para decir por qué no soy idóneo, sin posibilidad de audiencia ni contraste", dijo.

"Tenemos ideas y derecho a la libertad de expresión", reivindicó el nuevo fiscal general, que desveló que también ha asistido a actos de Comisiones Obreras y otros sobre la paz o sobre la eutanasia.

Tras indicar que, antes de asistir al evento del PSOE por el que es cuestionado, pidió permiso al fiscal jefe de la Inspección, zanjó: "Afortunadamente, todo esto lo ha resuelto el Tribunal Constitucional", en referencia a una de las sentencias en las que el TC rechazó la recusación de un magistrado por asistir a reuniones de FAES, la fundación de estudios del PP.

