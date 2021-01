El fiscal retira la acusación a Villarejo por calumnias a Sanz Roldán gracias al testimonio de Corinna

Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, ha declarado por primera vez este viernes ante un tribunal español. Lo ha hecho desde Londres, por videconferencia, para ayudar a José Manuel Villarejo en el juicio en el que se acusa al antiguo comisario de calumniar al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia por afirmar durante una entrevista televisiva que Félix Sanz Roldán amenazó de muerte a la empresaria alemana.

Corinna dice haberse sentido amenazada por “un jefe de Estado y el jefe de los servicios secretos”.

La acusación ha quedado seriamente tocada después de que, en el trámite de conclusiones finales, el fiscal la haya retirado. El representante del Ministerio Público, Ángel Luis Terrino, ha afirmado que, con independencia de que sean o no ciertas, Larsen ha confirmado su versión de que Sanz Roldán vertió esas amenazas y también ha ratificado que así se lo relató ella a Villarejo.

De esta forma, según el fiscal -que inicialmente pedía un año de cárcel por calumnias-, el excomisario tenía la convicción subjetiva de la veracidad de esas supuestas amenazas cuando se refirió a ellas durante la entrevista en televisión que desencadenó la denuncia de la Fiscalía.

El fiscal sí mantiene su petición de un año de cárcel contra Villarejo por denuncia falsa. Este cargo se refiere a una denuncia que el excomisario promovió en junio de 2017 contra el exresponsable del CNI, al que atribuyó haber filtrado a la prensa una foto de Villarejo en Melilla, donde habría estado realizado como agente encubierto una operación antiterrorista junto al comisario José Luis Olivera, entonces jefe del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado).

La denuncia de Villarejo contra Sanz Roldán ni siquiera fue admitida a trámite. Pero lo relevante, para el fiscal, es que el acusado sabía que la filtración no podía provenir del jefe del CNI. El general, que ha comparecido en la vista como testigo, ha asegurado que jamás tuvo en su poder esa foto y ni siquiera conoce personalmente a Villarejo. Esperanza Casteleiro, actual jefa de gabinete de la ministra de Defensa y que en aquel momento estaba destacada por el CNI en el CITCO, ha asegurado que ella no supo de esa operación en Melilla ni, por tanto, habló sobre ella con Sanz Roldán. Y el propio Olivera ha señalado que él no informó de la operación al responsable del CNI.

La abogada del Estado ha mantenido sus tres acusaciones contra José Manuel Villarejo: denuncia falsa, injurias y calumnias. Pero para este último delito no tiene una legitimación autónoma sino por 'adhesión' al fiscal, por lo que la viabilidad de la acusación es improbable.

La eficaz ayuda de Larsen

La ayuda de Larsen al excomisario Villarejo ha sido, por tanto, muy eficaz. Vestida de negro y hablando en inglés desde una oficina judicial en Londres, su testimonio no se ha limitado a ratificar la declaración jurada que hizo ante un notario británico en abril de 2019- en la que aseguraba que Sanz Roldán vertió "amenazas a mi seguridad física"- sino que ha querido disparar, por elevación, al rey emérito.

Larsen confirmó que "el rey me llamó para informarme de que Sanz Roldán iba a venir a Londres expresamente para reunirse conmigo".

"No tenía opción a negarme a dicha reunión", añadió. "El rey Juan Carlos y el general Sanz Roldán siempre querían dejar constancia de que era el rey el que daba las órdenes de Sanz Roldán y que éste recibía las órdenes desde arriba".

- ¿Tuvo la sensación de ser una persona amenaza por un jefe de Estado y por el jefe de los servicios secretos y eso le hizo sentir mucho miedo?, le preguntó Antonio García Cabrera, defensor de Villarejo.

- Sí, estaba decididamente muy asustada. No entendía el motivo de la visita y no se me proporcionó una explicación adecuada. Como ciudadana, a una persona normal, una mujer que tiene que afrontar a unas personas tan poderosas es algo que me aterrorizó.

- ¿Qué palabras utilizó Sanz Roldán que le infundieron miedo?

- Puedo repetirlas absolutamente. Me dijo que había determinadas recomendaciones e instrucciones que tenía que seguir y que si no las seguía él no podía garantizar mi seguridad física ni la de mis hijos.

Las recomendaciones, según explicaba en la declaración jurada, se referían a que no hablara con los medios de comunicación y que protegiera documentación en su poder comprometedora para don Juan Carlos.

Larsen tuvo que admitir que, pese a estar tan aterrorizada, nunca ha denunciado esos hechos. "Lo discutí con mis abogados pero no quería ser yo la que empezase la hostilidad. Denunciar a Sanz Roldán sería como denunciar al rey, que era el que le daba las órdenes", explicó.

Las supuestas amenazas del exdirector del CNI a Larsen fueron comentadas en 2015 a Villarejo, que grabó subrepticiamente la conversación con la examante del rey emérito. Las llamadas cintas de Corinna fueron publicadas por EL ESPAÑOL en julio de 2018.

Corinna: "Sanz Roldán hizo amenazas contra mi vida y la de mis hijos”

Villarejo, sentado junto a su abogado, ha querido, sin éxito, interrogar a Sanz Roldán durante la vista. En el uso del derecho a la última palabra, ha manifestado que "el CNI organizó mi detención" y se ha quejado de que lleva casi cuatro años en prisión sin juicio.