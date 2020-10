El fiscal no encuentra hechos reprochables a Juan Carlos I tras abdicar y no pedirá abrir una causa

El equipo de la Fiscalía General del Estado que investiga desde junio al rey emérito, dirigido por el fiscal de Sala especialista en delitos económicos Juan Ignacio Campos, no ha encontrado hechos indiciariamente delictivos posteriores a junio de 2014, cuando Juan Carlos I abdicó, que permitan solicitar al Tribunal Supremo la apertura de una causa penal contra el anterior jefe del Estado.

Según fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL, aunque aún queda por practicar alguna diligencia y todavía no se ha recibido toda la documentación solicitada a la Fiscalía de Ginebra (Suiza), tanto Campos como los fiscales que trabajan en la investigación coinciden en que no han obtenido elementos concluyentes para articular una querella contra Juan Carlos I por hechos que no estén no cubiertos por la inviolabilidad.

Inviolabilidad

Esta prerrogativa, un principio de Derecho internacional que determina la irresponsabilidad penal de todos los jefes de Estado durante su mandato, impide proceder contra Juan Carlos I por hechos anteriores a 2014, etapa en la que Campos y los fiscales que tiene adscritos -Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig, además del apoyo de la fiscal de Sala Rosana Morán para las cuestiones de cooperación jurídica con el extranjero- sí que encuentran indicios de conductas irregulares del rey emérito.

La investigación realizada por el fiscal suizo Ives Bertossa, adelantada por EL ESPAÑOL el pasado julio, ha puesto de relieve que Juan Carlos I percibió donaciones millonarias procedentes de mandatarios de países del Golfo Pérsico y las ingresó en cuentas abiertas en Suiza a nombre de fundaciones, sin declararlas al fisco español.

Pero esos fondos desaparecieron formalmente del patrimonio de Juan Carlos I en mayo de 2012, cuando los donó a su examante Corinna Larsen. Los inspectores de la Agencia Tributaria que trabajan para los fiscales no han encontrado rastros de fondos del rey emérito que evidencien una defraudación tributaria en ejercicios posteriores fiscalmente no prescritos.

Los fiscales están pendientes de que Suiza les remita la documentación que falta, pero las fuentes consultadas no esperan que las conclusiones que se perfilan ahora cambien notablemente. Por ello, confian en que antes de Navidad se pueda dar por concluida la investigación, como ha adelantado El confidencial.

El retorno

Ello será determinante para que el rey emérito pueda, en su caso, regresar de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde se marchó el pasado agosto por petición de su hijo, el rey Felipe VI.

Juan Carlos I dirigió a su hijo una carta, difundida por la Casa del Rey, en la que afirmaba que "guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España". “Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen”, señalaba.

La eventual decisión de Campos de no interponer una querella contra el rey emérito no impedirá, según las fuentes consultadas, informar por escrito del resultado de las conclusiones alcanzadas sobre los hechos irregulares que puedan atribuírsele antes de 2014. Será, en expresión de las fuentes consultadas, un "relato-reproche" a una conducta "no ejemplar".