El CGPJ rechaza amparar al juez De Prada, criticado por excederse en contra del PP en el caso Gürtel

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado conceder el amparo que le solicitó el pasado lunes el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo De Prada, ponente de la parte de la sentencia del caso Gürtel que ha desautorizado el Tribunal Supremo.

El alto tribunal avaló el grueso de la sentencia condenatoria del caso Gürtel pero consideró que la Audiencia Nacional no debió declarar probada la presunta financiación ilegal del PP porque no era el objeto del proceso y no puede haber responsabilidad penal sin acusación ni defensa.

Esa indebida mención de la Audiencia Nacional a la presunta "caja B" del Partido Popular dio lugar a la presentación de la moción de censura por Pedro Sánchez, que desalojó de La Moncloa a Mariano Rajoy.

De Prada, redactor de esa parte de la sentencia de la Audiencia Nacional, que en su día fue aprobada por dos votos a uno, ha acudido al órgano de gobierno de los jueces tras el fallo del Tribunal Supremo ante lo que considera una campaña en determinados medios de comunicación que le han convertido en "chivo expiatorio" sobre el que elaborar un "relato interesado" de la moción de censura que costó la Presidencia a Mariano Rajoy.

La inadmisión del amparo pedido al CGPJ se produce porque una mayoría de la Comisión Permanente considera que la petición del magistrado no reúne los requisitos que, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, determinan la existencia de un ataque o perturbación de la independencia judicial.

Los vocales de la Comisión Permanente designados a propuesta del PSOE -Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda- se han mostrado favorables a la admisión de la petición de amparo para su tramitación posterior y han anunciado la formulación de voto particular.

En su petición al Consejo, de Prada explicaba que se veía en la necesidad de denunciar "la campaña de prensa llevada por determinados periodistas y medios de comunicación, de forma coordinada", contra su persona, afectando a su "indemnidad profesional e inquietando y perturbando gravemente su independencia judicial", informa Europa Press.

De Prada percibe estas manifestaciones "como una presión y represalia" por su actuación jurisdiccional en el referido asunto, a la vez que haber sido elegido como "juez-chivo expiatorio sobre el que elaborar un relato interesado con el que socavar el sentido, credibilidad y validez de una resolución judicial que consideran desfavorable a los intereses" que los citados medios representan.

Petición de rectificaciones

El magistrado, que cita tres medios de prensa escrita (Abc, La razón y El mundo), acusa a los responsables de esas publicaciones de atribuirle una "actuación jurisdiccionalmente desviada en el tribunal que dictó la primera sentencia", ser responsable de menciones indebidas en la misma que afectaban al Partido Popular y que ello estaba preordenado para posibilitar una moción de censura contra el Gobierno de aquel momento, culpándole en definitiva de ser el desencadenante de la misma, por estar en connivencia con el partido político que la propició.

"Se personaliza en mí la sentencia de la instancia, reproduciéndose profusamente mi imagen en los indicados medios, como el magistrado causante de la moción de censura, haciéndome parte de un complot político-judicial", añade en su escrito.

De Prada reclamaba amparo al Consejo General del Poder Judicial para que se requiriera a citados los medios de comunicación y a los periodistas firmantes de los artículos mencionados en su escrito a que "de inmediato "cesen en su descrita actuación perturbadora de mi independencia judicial".

Pedía también la inclusión en los citados medios de una rectificación de las informaciones que considera vejatorias de su persona y prestigio profesional al excederse de la "sana y razonable crítica de las resoluciones judiciales, y del derecho a la libre información veraz", además de calificarlas de atentatorias de su independencia judicial.