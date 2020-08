El ministro Campo tumba el victimismo de Iglesias y defiende al juez: el CGPJ aún estudia responder

72 horas después de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se quejara en Twitter de que su partido está sometido a "acusaciones sin fundamento", el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha hecho una cerrada defensa de la actuación del Poder Judicial y, en particular, del juez que investiga las finanzas de Unidas Podemos.

"Evidentemente no lo comparto", ha manifestado Campo en la Cadena Ser al ser preguntado si consideraba que la investigación judicial a Podemos forma parte de una operación para "sacarles del Gobierno". Ésto es lo que han sostenido dirigentes del partido como Rafael Mayoral o Pablo Echenique, ambos diputados en el Congreso, que han aderezado sus valoraciones sobre el procedimiento judicial con calificativos como "juicio fake", "esperpento" o "despropósito".

📺 “Este procedimiento es un despropósito de principio a fin. Está basado en suposiciones sin ningún indicio delictivo que está siendo utilizado de forma mediática con el objetivo de desprestigiarnos, es algo que ha ocurrido mucho con @Podemos”.@MayoralRafa en @DebatAlRojoVivo pic.twitter.com/nugyRptKhV — PODEMOS (@PODEMOS) August 12, 2020

Para el responsable de Justicia, por el contrario, "lo que hay son unos hechos que una persona ha puesto en conocimiento del Poder Judicial y que, a su parecer, revisten caracteres de infracción. El Poder Judicial tiene la obligación de investigar. Confío en el papel de la Justicia en nuestro marco constitucional".

Campo también marcó distancias con las opiniones expresadas por dirigentes de Podemos sobre los jueces. "He oído cosas que no comparto", dijo el ministro, aunque "los altos dirigentes del partido [Unidas Podemos] tienen libertad de expresión y no tiene por qué ser coincidente con la mía".

"Yo tengo la más alta consideración del Poder Judicial y de la independencia con la que actúa", remachó.

Preguntado por las habituales críticas del propio Iglesias a los tribunales, el ministro de Justicia manifestó que su papel no es "hacer reproches" al vicepresidente segundo del Gobierno pero insistió en que "yo tengo la mejor opinión del Poder Judicial".

Pablo Iglesias ha protagonizado ya dos encontronazos con el Consejo General del Poder Judicial por sus descalificaciones a las actuaciones judiciales, con afirmaciones como la de que "mucha gente piensa que la justicia no es igual para todos" y "que los corruptos se han ido desgraciadamente de rositas".

El pasado enero, el órgano de gobierno de los jueces reclamó "moderación" al vicepresidente del Gobierno y tres meses después volvió a expresar su "profundo malestar" por el hecho de que "un alto miembro del Gobierno propague una "sospecha inaceptable" sobre la imparcialidad de los jueces, en relación con la condena a Isabel Serra.

Desde entonces el CGPJ no ha vuelto a salir al paso de nuevas descalificaciones de Iglesias, que el pasado 28 de julio insistió en que tenía la "sensación de que la justicia no es igual para todos" a propósito de la suspensión del tercer grado penitenciario para los condenados por el 'procés'.

3. Sospecho que muchos ciudadanos en Catalunya y en el conjunto de España volverán a tener la sensación de que la justicia no siempre es igual para todos. Que esa sensación se abra paso es malo para nuestra democracia. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 28, 2020

Fuentes del CGPJ señalaron que el próximo miércoles la Comisión Permanente "valorará" si es preciso contestar al vicepresidente segundo del Gobierno por sus comentarios sobre el proceso judicial en el que se investigan presuntas irregularidades financieras de su partido.