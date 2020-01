Trapero colgó el teléfono a Jordi Sànchez cuando protestó contra un cordón de Mossos el 20S

El mayor de los Mossos Josep Luis Trapero ha desvelado esta lunes en el juicio que ha comenzado contra él en la Audiencia Nacional que discutió con el líder soberanista Jordi Sànchez durante la multitudinaria concentración que se produjo ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando el departamento que dirigía Oriol Junqueras estaba siendo registrado por la Guardia Civil por orden judicial.

Trapero, al que la Fiscalía acusa de permitir, con su inacción, el cerco a la comisión judicial, que estuvo encerrada en la Consejería durante 23 horas, ha negado que siguiera "instrucciones" de Sànchez durante esa concentración. El entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) actuó como mediador con Mossos d'Esquadra y, en la tesis de la acusación, fue el que impuso las condiciones sobre la formación de cordones de seguridad o la salida de la comisión judicial durante ese largo 20 de septiembre de 2017.

"El señor Sànchez podía decir misa", ha manifestado Trapero para expresar la autonomía en la actuación de los Mossos. Entonces, relevó que tuvo con el dirigente soberanista "una conversación que acaba mal" porque a Jordi Sánchez no le pareció bien el cordón policial que los mossos intentaron montar sobre las 19,30 horas para llegar hasta a la puerta de la Consejería con el fin de garantizar la salida de la comisión judicial.

Trapero llega a la Audiencia Nacional: comienza el juicio al exmayor de los Mossos Efe

"Cuando se está haciendo el cordón Sànchez me llama airado y yo le digo 'no me vas a decir cómo hacer el dispositivo' y le cuelgo el teléfono", ha relatado el mayor. Este dato no ha sido nunca comentado, ni por él ni por Sànchez, ni durante las declaraciones en la fase de instruccón ni durante el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo.

No ha sido la única manifestación de desdén hacia el 'procés' y sus dirigentes. Trapero ha salpicado sus contestaciones al fiscal Miguel Ángel Carballo de expresiones de desapego al proceso soberanista. Así, el representante del Ministerio Público le ha ido recordando declaraciones públicas de Sànchez realizadas ese mismo septiembre en apoyo del referéndum independentista ilegal ("votaremos") y desafiando las actuaciones judiciales contra el proceso soberanista unilateral ("no permaneceremos indiferentes a las detenciones").

El mayor se ha limitado a decir que no seguía las manifestaciones de Sànchez, al que había conocido en 2016 "de una o dos reuniones" sobre cuestiones relacionadas con menores a las que el líder soberanista asistió como número dos del Sindic de Greuges (defensor del pueblo catalán).

"¿Usted conocía que Jordi Sànchez era presidente ANC?", ha insistido Carballo. "Sí, era una de las voces cantantes el tema éste de la independencia, de votar", ha respondido Trapero.

El teniente fiscal ha ido recordando los tuits emitidos por Sànchez y la ANC desde primera hora de la mañana del 20 de septiembre llamando a la gente a acudir ante la sede de la Consejería de Economia, que estaba siendo registrada por la Guardia Civil por orden del juez Juan Antonio Ramírez. El magistrado investigaba los preparativos del referéndum independentista anunciado por el Govern de Puigdemont y su procedimiento ha sido de extraordinaria relevancia para las causas tramitadas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.

Estrategia defensiva

El fiscal intentaba poner de relieve que el perfil de Sànchez, agitando la movilización ciudadana contra la Guardia Civil, era el menos idóneo para que los Mossos le eligieran como mediador con el fin de intentar evitar problemas de orden público en la concentración ante el Departamento que entonces dirigía Oriol Junqueras. Josep Lluís Trapero ha contestado que no conoció los tuits de Sànchez y manifestó que la práctica de buscar un mediador es habitual en la Policía catalana desde 2013.

"Pero la ANC no sólo le decía a la gente dónde había que ir -a Rambla de Catalunya- sino dónde no ir -a Plaza de San Jaume", le ha apretado Carballo. "Yo no soy un especialista en orden público, lo podrán explicar los profesionales de mediación pero si nos guiásemos por lo que dicen los convocantes de las concentraciones no hablaríamos con nadie, a veces no son lo mejor de cada casa y a veces dicen barbaridades", ha respondido Trapero.

"Que los responsables de la ANC no quieran reconocer que están colaborando con los mossos [para facilitar el trabajo de la comisión judicial] dentro del juego de lo que hacen es entendible, pero es que a mi no me vincula eso", ha subrayado.

La estrategia defensiva del mayor de los Mossos ha ido orientada a explicar que el dispositivo desplegado al 20 de septiembre quizá no fue el más afortunado, pero fue "el que era posible" realizar ante una concentración que llegó a ser de 40.000 persones y estuvo hecho "con la mejor de las voluntades".