La abogada del Estado alude a la "indisoluble unidad de España" y dice que la DUI "afecta a todos"

La Abogacía del Estado se ha estrenado este martes en la primera vista pública de la causa del 'procés' con una cerrada defensa de la competencia del Tribunal Supremo basada en la afectación a toda España de la declaración unilateral de independencia de Cataluña acordada por el Parlament el 27 de octubre de 2017.

A lo largo de cuatro horas y con absoluta normalidad, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha celebrado el debate público de la única cuestión previa al juicio planteada por la defensa de los 18 encartados por la secesión unilateral de Cataluña, acusados de delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia al Tribunal Constitucional.

Los encausados no estaban presentes en la sala ya que la vista de las cuestiones previas no forma parte, estrictamente, del juicio oral. Sus abogados se expresaron -todos ellos en castellano- con el esperado respeto al tribunal para defender que la causa debe ser enviada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque los hechos objeto de acusación se cometieron íntegramente allí.

Sólo la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, introdujo alegatos extrajurídicos afirmando, sobre la base de artículos periodísticos cuya autoría no citó, que "la cúspide del Poder Judicial es sensible al poder político y al poder económico". "No lo digo yo, lo dice la Prensa", se escudó la letrada, que trató de anudar esa descalificación al Supremo con la, a su parecer, más procedente competencia del TSJC para juzgar el 'procés'.

"Las reglas de la buena fe procesal rigen para todos", le replicó la abogada del Estado Lucía Pedreño, que consideró que "no es admisible" que, aprovechando un debate sobre la competencia del tribunal, se cuestione su imparcialidad.

Pedreño, que ha sustituido en esta vista al abogado del Estado que ha llevado toda la causa, Edmundo Bal, cesado por el Ministerio de Justicia, se ha expresado en términos de mayor vehemencia que el tono más aséptico del fiscal de Sala Jaime Moreno.

La abogada del Estado sostuvo que los hechos que se juzgan en el 'procés' no se cometieron exclusivamente en Cataluña, citando la creación de un registro de catalanes en el extranjero para que pudieran votar en el referéndum ilegal del 1-O o el pago a observadores internacionales contratados en Bruselas. "Si esos hechos tienen más o menos relevancia o si forman parte de los elementos del tipo delictivo son cuestiones que habrán de dilucidarse en juicio: existen y son suficientes para la competencia del Tribunal Supremo", dijo Pedreño.

"Se dice que otras Comunidades Autónomas tienen registros de ciudadanos en el extranjero", añadió, "pero lo que no han hecho esas otras comunidades autónomas es utilizarlos con fines ilícitos ni en cumplimiento de un plan preestablecido por todo el Gobierno de la Generalitat y en connivencia con parte de la Asamblea para la comisión de delitos y persecución de fines declarados ya ilegales por el TC".

Para la abogada del Estado, "no es ya que los efectos de los hechos delictivos se irradien fuera del territorio de Cataluña sino que la comisión efectiva misma de la conducta delictiva se produce en todo el territorio porque el fin último de esos delitos, sea cual sea su calificación, era conseguir la declaración de independencia de una parte del territorio español y eso afecta a todo el país porque la soberanía del territorio se basa en la indisoluble unidad de la nación española".

En la misma línea, el fiscal subrayó que el objeto del delito de rebelión por el que acusa era derogar la Constitución. Lo que ocurrió en Cataluña a lo largo del 'proces' fue "atentado al orden constitucional", dijo, y la declaración unilateral de independencia "se publica en el Diario Oficial de la Generalitat y produce efectos en todo el territorio nacional".

"La respuesta estatal al delito de rebelión fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que requería la existencia de un atentado grave al interés general", añadió. "Es rebasa la competencia de la comunidad autónoma".

"Son políticos haciendo política"

Previamente, las defensas han pedido ante los magistrados de la Sala Penal, presididos por Manuel Marchena, que enviara el proceso penal al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, órgano ante el que estaban aforados los encausados cuando ocurrieron los hechos.

Hablando en castellano, Andreu van den Eyden ha intervenido en primer lugar para afirmar que ésta es "una bonita oportunidad de que se reconduzca la causa a una proceso con garantías".

"Voy a guardar las formas"

"Es de buena fe establecer las reglas: seré suave en el modo y fuerte en el fondo", anunció el letrado. "Voy a guardar las formas pero voy a tener que decir cosas de fondo con cierto calado. Habrá que hablar de injusticia, de vulneración de derechos fundamentales, de proceso político, de causa general".

El defensor de Junqueras y Romeva expresó su "respeto y admiración por los compañeros de la acusación" -entre los que están los abogados de Vox- "por las defensas, de la Fiscalía y del Abogado del Estado". "No tengo sus años de experiencia", añadió, "pero nunca he estado más convencido que en esta causa: son políticos haciendo politica, y no se han seguido las reglas del proceso debido".

Jordi Pina, defensor de los exconsejeros Turull y Rull y del expresidente de Asamblea Nacional Catalana, sostuvo que los escritos de acusación no contienen "ni un solo hecho" realizado fuera de la comunidad autónoma de Cataluña constitutivo de los supuestos delitos de rebelión, sedición o malversación.

Una pulsera amarilla

Los abogados ciñeron sus intervenciones a los argumentos técnicos relacionados con la pretensión de que el Supremo decline su jurisdicción. No hubo, así, ninguna alusión a la situación de los encausados presos en Lledoners (Barcelona) que se encuentran en huelga de hambre por, según sostiene, el "bloqueo" por el Tribunal Constitucional de sus recursos de amparo.

Tampoco hubo lazos amarillos que hubieran obligado al tribunal a intervenir. Una letrada, Olga Arderiu, que defiende a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, sí lució en su mano derecha una pulsera de plástico de color amarillo.