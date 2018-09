García Castaño dice que jueces y fiscales de la Audiencia Nacional le autorizaban a saltarse la ley

Enrique García Castaño, el comisario de Policía y jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) durante 40 años, afirmó durante su declaración ante el juez como investigado en el caso Villarejo, donde se aborda la presunta organización criminal alrededor del comisario jubilado, que era habitual que facilitara datos confidenciales a éste sin autorización judicial porque así se procedía en las investigaciones para las que trabajaban a petición de la Audiencia Nacional.

El juez Diego de Egea investiga si García Castaño pudo utilizar la posición que tenía dentro de la Policía Nacional para obtener información privada sobre distintas personas y dársela a Villarejo a cambio de dinero, motivo por el que está siendo investigado.

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, García Castaño, más conocido dentro del Cuerpo como 'El Gordo', justificó que no podía demostrar que las peticiones que le hacía Villarejo servían para investigaciones judiciales en curso y no para trabajos paralelos a través de sus empresas, con las que obtenía un beneficio económico, porque nunca se sostenían en mandamientos judiciales: "Así se trabajaba en esta casa, en la Audiencia Nacional". "No se venía ni con un oficio ni con un papel ni con nada". Con esta rotundidad explicó al fiscal por qué no cumplieron con la normativa vigente en aquel momento:

Declaración de Enrique García-Castaño en sede judicial (II)

Fiscal: El señor Villarejo le pide, por ejemplo, una titularidad telefónica. Conforme a legislación vigente lo puede obtener la Policía pero conforme a legislación vigente del momento al que nos estamos refiriendo se necesitaba un mandamiento judicial. Por lo tanto, no basta que lo pida el señor Villarejo. ¿Dónde está el mandamiento judicial?.

Enrique García Castaño: "No se hacía con mandamiento judicial. La forma de trabajo que hay aquí en esta casa, en la Audiencia Nacional, si cada vez que yo pido un titular de un teléfono...hablando de ETA, por ejemplo, que aparece un listado de 20 teléfonos...Eso ha pasado, y yo llamo a la compañía y la compañía a través del amigo de la compañía dice lo que sea, aquí se acepta. Si vengo aquí, los propios jueces me dicen: "Enrique, cada vez que tú me pides un acto...¿tú no tienes capacidad, tú no tienes acceso, joder, con el trabajo que tú haces, tú no tienes acceso a pedirlo y no venir aquí a jodernos?".

Fiscal: ¿Acceso legal en cumplimiento a la normativa vigente o acceso legal por vías paralelas alternativas? ¿Qué está usted diciendo que la Audiencia Nacional consentía atajos?.

García Castaño: Yo no le digo que consintiera atajos, eso era lo que me decían los jueces cuando había alguna cosa que necesitaban.

Peticiones del fiscal jefe Zaragoza

Como ejemplo de ello, afirmó que este tipo de informaciones que se llevaban en la "confidencialidad" se hablaban con Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional. "Se le decía: se va a hacer esto, esto y esto, vamos a ver cómo sacamos esto, esto y esto. No se venía con un papel ni con un oficio ni con nada de nada. Usted me entiende, ¿no?", le dijo al fiscal.

Declaración de Enrique García-Castaño en sede judicial (III)

Las preguntas de la Fiscalía acerca de esos "atajos" que habrían utilizado jueces y fiscales de la Audiencia Nacional según García Castaño, llegaron a incomodar al juez De Egea, que reprochó al titular del Ministerio Fiscal que eran improcedentes, a lo que éste le respondió que se trataba de hechos que afectan a la Seguridad y era lógico que se hicieran, por tanto, esas preguntas "sensibles".