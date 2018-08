Prisión a un guardia civil por mandar "a tomar por culo" a un teniente coronel

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis meses de prisión y suspensión de empleo y sueldo durante ese tiempo impuesta a un cabo primero de la Guardia Civil por un delito de insulto a un superior, al que mandó "a tomar por culo" y amenazó con "dos hostias".

Los hechos, juzgados en primera instancia por el Tribunal Militar Territorial (que impuso al cabo la pena mínima prevista en el Código Penal castrense, sin aceptar los ocho meses de cárcel que reclamó el fiscal), ocurrieron en la localidad madrileña de Aranjuez. El guardia civil, de 34 años, mantenía en la calle una fuerte discusión con una mujer, lo que fue presenciado por un teniente coronel que pasaba por el lugar.

Alarmado por el tono agresivo y violento del varón, el oficial se acercó a él pidiéndole que cesara en su actitud. El hombre no le hizo caso y el teniente coronel, con una finalidad "disuasoria", según declaró en el juicio, procedió a identificarse mostrando su carné profesional. El cabo primero le contestó que él también era guardia civil y se marchó con la mujer.

El teniente coronel, preocupado por la seguridad de ella, siguió a la pareja mientras llamaba a la Policía Nacional. Poco antes de que llegara la patrulla, el cabo primero se dirigió al oficial diciéndole "usted no es nadie " y "váyase a tomar por culo".

Ya delante de los policías, el cabo primero volvió a espetar al teniente coronel "métete en tus asuntos" y, en un tono alterado y agresivo, "tú no sabes lo que es dar dos hostias, si quieres te lo demuestro". Uno de los agentes se puso delante del guardia civil ante el temor de que acometiera al oficial. Finalmente, la patrulla se llevó detenido al cabo primero por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.

En una sentencia dictada el pasado 10 de julio, el Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por el cabo primero, que alegó que el teniente coronel no le dijo su rango y aseguró que no supo que se trataba de un superior hasta que no se lo dijo la Policía una vez en comisaría.

El rango

El Supremo le contesta que es "ilógico" y no resulta creíble que, "quien siendo cabo primero de la Guardia Civil es interpelado por un ciudadano que luego se identifica como teniente coronel del mismo cuerpo, y que le exhibe además su tarjeta de identidad, no se cerciore del empleo de esta persona".

"Y mucho menos creíble resulta aún", añade, "que, habiendo llegado a ver el empleo en dicha tarjeta, piense que se trata de una tarjeta falsa de las que -dice- en un elevado número se usan en el 'mundo delincuencial'".

La Sala también rechaza la alegación de que la frase "tú no sabes lo que es dar dos hostias, si quieres te lo demuestro" supusiera realmente una amenaza para un oficial de la Guardia Civil, que no se vio alterado en absoluto por el incidente.

El argumento "pudiera tener virtualidad en las amenazas tipificadas en el Código Penal [común], pero no en las amenazas a un superior del Código Penal Militar", considera el Supremo, que destaca el "carácter pluriofensivo que tiene este delito y que hace que en el mismo, junto al derecho a la tranquilidad personal de la víctima, se esté protegiendo también, y en mayor medida, el valor de la disciplina, consustancial en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil".

Para la Sala de lo Militar, esa disciplina "se vulnera cuando un cabo primero de la Guardia Civil, tras mandar a 'tomar por el culo' a un teniente coronel del mismo cuerpo, le amenaza además diciéndole 'tu no sabes lo que es dar dos hostias, si quieres te lo demuestro'. Expresiones éstas que, como él mismo reconoce, se realizan en presencia de los miembros de la Policía Nacional que están procediendo a su detención".