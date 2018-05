La jueza del máster de Cifuentes cita a declarar al rector de la Universidad Rey Juan Carlos

Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos que expidió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el máster de Derecho Público cuya presunta falsificación se investiga, tendrá que declarar como testigo ante la jueza que instruye el caso.

Ramos ha sido citado para el próximo 21 de junio. El mismo día también deberán comparecer Pilar Charro, la secretaria general de la URJC, y Andrés Martínez Fernández, vicerrector de Planificación y Estrategia.

El nombre de Javier Ramos está apareciendo de forma recurrente en las diligencias que practica el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Lo mencionó en su declaración la profesora Cecilia Rosado, que el pasado día 11 compareció como investigada y manifestó que una asesora y amiga de Cifuentes, Maria Teresa Feito, la "presionó" para encontrar una solución al escándalo del cambio de las notas del master porque "si no, Cifuentes y el rector os va a matar".

La Universidad Rey Juan Carlos achaca a una "mala transcripción" de las notas, la controversia sobre el máster de Cifuentes

Según Rosado, Feito le envió mensajes de Whatsapp y le hizo llamadas para insistirle en que "el trabajo de master tiene que aparecer" y luego que "hay que hacer el TFM, búscame bibliografía".

La propia Cifuentes, en una carta que envió el 17 de abril a Javier Ramos renunciando al máster, afirmó que fue la secretaria del rector la que le hizo llegar el acta del trabajo de fin de máster con las notas modificadas y las firmas falsificadas de las profesoras (como ellas mismas han reconocido).

Según Cifuentes, Ramos le hizo llegar el acta en la tarde del 21 de marzo, el mismo día que eldiario.es publicó que la expresidenta del Gobierno madrileño obtuvo su título de master con notas falsificadas. Veinte minutos más tarde, el rector anunció en una rueda de prensa que la Universidad iba a abrir una investigación interna para esclarecer los hechos.

Ramos aseguró que "si se confirma la falsedad documental, pediremos la retirada del título a Cifuentes", además de reconocer que la URJC incurrió en errores. El rector admitió que no había sido posible encontrar el trabajo de fin de máster de Cifuentes ni la memoria del acta de su defensa.

La expresidenta madrileña, en la carta enviada a Ramos, volcó toda responsabilidad en la Universidad "Todos y cada uno de estos documentos están expedidos por las autoridades académicas competentes, y los mismos acreditan dos cosas: en primer lugar, que yo no he cometido ninguna ilegalidad y, en segundo lugar, que he cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título", se podía leer en la carta remitida por Cifuentes.