El Gobierno pugna para que el TC admita el recurso sabiendo que al final lo perderá

El pleno del Tribunal Constitucional se reúne este sábado, en una convocatoria en día no laborable que no tiene precedentes, para examinar la admisibilidad del primer recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Rajoy en contra del dictamen -preceptivo, pero no vinculante- del Consejo de Estado.

El Ejecutivo ha optado por desoír el criterio de su máximo órgano consultivo porque este recurso es la única forma de impedir que Carles Puigdemont -prófugo de la Justicia e imputado por un presunto delito de rebelión como artífice de la declaración de independencia de Cataluña el pasado octubre- sea de nuevo elegido jefe del Govern.

El recurso se dirige contra dos resoluciones del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. La primera es la propuesta de investidura a favor de Puigdemont; la segunda, la convocatoria de la sesión parlamentaria del próximo martes exclusivamente en lo que se refiere a la inclusión en el orden del día de la investidura del imputado por el Tribunal Supremo.

Sólo la admisión de ese recurso paralizaría la investidura del prófugo ya que el Gobierno invoca de forma expresa la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que establece la suspensión automática de los actos impugnados.

Primera advertencia penal a Torrent

El recurso, conocido por EL ESPAÑOL, pide también que el TC advierta a Torrent y a todos los miembros de la Mesa del Parlament de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión" de la investidura de Puigdemont, en el caso de que el recurso se admita.

Se solicita, en particular, que se les advierta de que deben "abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, con expresa advertencia de las consecuencias penales en caso de que así no se haga".

Ése es un camino ya recorrido por el Constitucional respecto a la antecesora de Torrent, Carme Forcadell, y a los miembros independentistas de la anterior Mesa, actualmente investigados por un delito de desobediencia.

Según el recurso, la propuesta de Torrent a favor de Puigdemont como candidato a la investidura es "un abuso de derecho" y "un fraude a la Constitución" contrario al artículo 23 y al Reglamento de la Cámara catalana.

Se basa en que, tal como los letrados del Parlament han señalado, el candidato a presidente del Gobierno catalán debe comparecer físicamente en la sesión de investidura. Argumenta que "de un modo torticero" Torrent ha retrasado al martes la decisión sobre la admisión de los votos delegados y, al mismo tiempo, Puigdemont ha retirado su petición de delegación del voto, actuaciones realizadas de forma "concertada" y "con el objeto de intentar frustrar" posibles impugnaciones de la investidura por parte de los parlamentarios autonómicos y del propio Gobierno de España.

Los otros diputados catalanes huidos a Bélgica, en cambio, mantienen su petición de ejercer el voto delegado ya que, sin ellos, Torrent no hubiera podido apreciar la mayoría necesaria para formular una propuesta de investidura a favor de Puigdemont.

"La designación de un candidato que no va a acudir al debate de investidura y que no puede obtener la mayoría si no se violenta la Constitución y el Reglamento en relación con la investidura presencial y los votos delegados implica una actuación inconstitucional por parte del presidente del Parlament que aboca a la comunidad autónoma a la ingobernabilidad", sostiene el Gobierno.

"No son conjeturas"

En contra de la tesis del Consejo de Estado, el recurso sostiene que la afirmación de que el candidato propuesto no va a asistir presencialmente al acto de investidura "no es una conjetura sino una certeza" consecuencia de su situación procesal.

"De las actuaciones judiciales se deduce más allá de toda duda de que si Puigdemont regresara a España sería inmediatamente detenido y puesto a disposición judicial", afirma el Ejecutivo, de lo que infiere que "su situación procesal actual es incompatible con la presencia en el Parlamento, con su comparecencia personal en la Cámara".

A su parecer, ello se ha visto acreditado por el hecho de que Torrent ha tenido que viajar a Bruselas para entrevistarse con el candidato, "cuando lo lógico es que hubiera mantenido este encuentro en el Parlamento de Cataluña".

"Estas circunstancias no son sólo conjeturas, son hechos que acreditan la imposibilidad material y jurídica de que Puigdemont pueda estar presente en el Parlamento el día de la sesión de investidura, aunque decidiera regresar a España".

Para el Gobierno, el presidente del Parlamento catalán ha aprovechado "una facultad inicialmente inobjetable, la propuesta de un diputado como candidato, el sr. Puigdemont, con total abstracción de las circunstancias que concurren en su persona", pero "se ampara en este derecho constitucional para perseguir un fin ilegítimo: la facultad de proponer un candidato inviable supone un abuso de las libertades fundamentales constitucionales para atentar contra la propia Constitución".

"Crisis prolongada"

A su parecer, Torrent ha actuado "con un claro afán partidista de índole independentista" al formular una propuesta de investidura a favor de un "candidato inviable". Con ello "aboca a la comunidad autónoma a una crisis gubernamental prolongada y además impediría, al no existir un gobierno, el levantamiento de las medidas autorizadas por el Senado en el marco del procedimiento de coerción estatal del artículo 155 de la Constitución".

El TC afronta, de entrada, dividido su vuelta a la primera línea de batalla en relación con el desafío independentista. El ponente del recurso, el magistrado de origen catalán Juan Antonio Xiol, se inclina por llevar al pleno una propuesta de inadmisión que, de prosperar, haría prácticamente inevitable la elección de Puigdemont como president. El único margen que le quedaría al Ejecutivo para impedir que un prófugo de la Justicia gobierne Cataluña desde Bruselas sería recurrir a posteriori su elección, iniciando de nuevo la dinámica suspensión por el TC-desobediencia-proceso penal que se viene repitiendo desde 2014.

La inadmisión se basaría en que el recurso presentado este viernes tiene un puro carácter preventivo y se basa en la hipótesis de que Puigdemont no va a comparecer a la investidura. Pero otros magistrados estiman que estas consideraciones, al igual que el propio informe del Consejo de Estado, se refieren a las cuestiones de fondo de la impugnación que deben ser objeto de la sentencia y no a los requisitos formales del recurso, que son los únicos que procede valorar en la fase de admisión.

Fuentes del Gobierno confían en que el recurso supere el filtro de la admisión aunque la sentencia no le sea finalmente favorable. Creen que es la única forma de "no estar en manos de Puigdemont" y de que, frustrada la investidura del expresidente catalán, pueda existir otro candidato o candidata a la investidura, de forma que la situación política catalana empiece a normalizarse con respeto al orden constitucional.