La jueza deja en libertad con medidas cautelares a la intendente Laplana

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela no ha atendido la petición de la Fiscalía de decretar la prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros para la intendente de los Mossos d'Esquadra Teresa Laplana, que acaba de terminar su declaración como investigada por un delito de sedición.

La instructora ha acordado la libertad de Laplana con medidas cautelares leves, según fuentes de la investigación. Esas medidas consistirían en la retirada del pasaporte, la prohibición de que abandone el país y comparecencias quincenales en el juzgado.

Laplana era la responsable de la dotación de los Mossos d'Esquadra en la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, cuando una comisión judicial entró para efectuar un registro por orden del Juzgado de Instrucción numero 13 de Barcelona y no pudo salir en las 18 horas siguientes al verse sitiados por 40.000 personas.

De acuerdo con el atestado elaborado por la Guardia Civil, Laplana se negó a pedir refuerzos cuando los agentes enviados por el juez de instrucción número 13 de Barcelona le advirtieron, sobre las 9 horas, de que la concentración de personas a las puertas de la Consejería era cada vez mayor y que habían cortado la calle.

La intendente consideró que la manifestación no era violenta y no contestó hasta las 14.03 horas a reiteradas peticiones de apoyo de la Guardia Civil, la última a las 12.03 horas, en la que "reiteraban la solicitud de apoyo urgente de los Mossos d'Esquadra, y solicitaban la habilitación de un pasillo de seguridad, así como la adopción de medidas disuasorias (vallas, distancia de seguridad, etc) con el fin de permitir el desempeño de sus funciones por parte de la Comitiva Judicial.