La Audiencia Nacional busca en Mónaco el dinero de Granados

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón busca el dinero del ex número 3 de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en cuentas de constructores 'amigos' en Mónaco. Previa petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha librado una comisión rogatoria al Principado de Mónaco en busca de cuentas a nombre del empresario Ramiro Cid y de empresas vinculadas a éste, en el banco UBP del principado.

"Se ha puesto de manifiesto cómo Granados para beneficiar a Cid y otros constructores habría sido receptor de comisiones de diversa índole, tanto en efectivo como es especie y cómo habría usado mecanismos para tratar de ocular estas ganancias ilícitas como el uso de mecanismos de compensación para expatriar dinero, el uso de terceras personas para titular sus participaciones societarias así como la disposición de abundante efectivo oculto en el domicilio de un familiar (942.000 euros)", recoge el auto.

"Conocidos estos hechos, y a sabiendas de que Cid había dispuesto de una cuenta en Mónaco, cancelada, y transferidos los fondos a una entidad de banca privada de Isla Mauricio (considerada un paraíso fiscal), sería necesario determinar si esta estructura bancaria en el exterior habría sido usada para titular en el extranjero bienes de Granados", añade.

En la resolución, el instructor señala que existen indicios de que el ex consejero de Presidencia madrileño y ex alcalde de Valdemoro utilizó a una persona de su confianza, Ignacio Palacios, para titular las participaciones de una sociedad adjudicataria de infraestructuras de Metro en el extranjero, "en unión del ex director de la empresa pública de transporte Mintra y del empresario Javier López Madrid".

Todo ello confirmaría, según el juez, que Granados "habría percibido durante el ejercicio de sus cargos públicos comisiones de diversa índole y que habría empleado a terceros para titular el patrimonio opaco procedente de dichas comisiones". Según el auto del juez, en esta trama tuvo una participación destacada, "tanto como origen de los cohechos como facilitador de su ocultación", el empresario Ramiro Cid, investigado en esta causa.

Estructura de blanqueo de Granados

Además, el juez recuerda que Granados ocultaba en Suiza 1,3 millones de euros, que acumuló durante su época como alcalde de Valdemoro, entre 1999 y 2003. Según declaró otro de los constructores beneficiados, David Marjaliza, Granados recibía entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda promovida en Valdemoro. "El hecho de recibir abundantes cantidades de dinero en metálico es coherente con el mecanismo de compensación empleado para engrosar las cuentas en Suiza de Granados", recalca.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, los investigadores sospechan que Granados puede ocultar hasta 20 millones de euros, aunque él lo niega tajantemente. "Las razones se infieren, entre otros motivos, de las conversaciones acotadas entre los investigados y el concierto que para ocultar y blanquear sus ganancias ilícitas llevaron a cabo mientras Granados ocupó cargos públicos, junto a ello, el circuito de cuentas abiertas en Mónaco parece haber permanecido oculto para la Hacienda Pública española, sin haber sido objeto de declaración tributaria especial, modelo 750, declaración tributaria de bienes y derechos en el extranjero", subraya.

García Castellón señala que se han hallado diversos elementos que apuntan a la existencia de una "estructura de blanqueo de capitales vinculada a Granados".