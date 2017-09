Los aliados más "trendy" para tu vuelta al gym

Empezar el otoño es todo un reto. No solo porque la gran mayoría volvemos después de unas largas y merecidas vacaciones, sino porque es como una segunda entrada al nuevo año. Te impones objetivos que, esta vez, piensas cumplir. Y para eso, hay que ponerle muchas ganas. ¿Por qué no empezar en el gimnasio? Seguro que es esa tarea que siempre prometes y que vas a cumplir de una vez por todas. Vas a conseguirlo y, además, te vas a divertir haciéndolo. Te contamos cómo.

Lo primero que debes hacer es mentalizarte y encontrar la rutina que se adapte más a tus metas y a tu personalidad. Aburrirse cuando entrenas es la primera causa de abandono. Y aunque hablemos de rutina, eso no significa que siempre has de hacer lo mismo; varía tu actividad. Además, encuentra tu playlist personal para ponerle ritmo y alíate con las tendencias para practicar tu disciplina favorita. Sí, porque ponerle moda a esto del deporte es otra forma de divertirse. En El Corte Inglés, podrás encontrar todo lo necesario para ir perfectamente equipado, ya seas de los que se plantean el deporte al aire libre o, como se dice ahora, eres de esos que apuestan por el indoor.

RENUEVA TU LOOK DEPORTIVO

Lo esencial es que la ropa sea cómoda. Y ahí entran en juego tus preferencias. Desde las prendas más amplias a las más ajustadas, las tendencias dictan (eso sí) que sean de colores llamativos. Por mucho fosforito que incluyas en tu uniforme de entrenamientos, aquí está todo permitido. Incluso la combinación de todos ellos: amarillo y azul, rojo, naranja y rosa. Y todos ellos bien estridentes.

Utilizar prendas prácticas no significa renunciar a ir a la última.

Si no te atreves con tanta mezcla, apuesta por alguna prenda en negro. Y deja el color para aquella parte de ti que más te guste. Las mallas en negro son quizás los más recurridos. Y te dejan ser más creativo con las zapatillas y demás accesorios. Eso sí, son los estampados el último grito en tendencia sporty.

Desde sudaderas técnicas con print militar en tonos flúor –perfectas si has elegido entrenar al aire libre- hasta pantalones con mensajes verticales que animan a seguir sudando o, sobre todo para ellas, una mezcla muy acertada: colores empolvados y metalizados, la mejor opción para el gimnasio. Sí, el dorado o el plateado aparece dando pinceladas a prendas que, ya de por sí, buscan llamar la atención. Además, entrena con todo el estilo de la pasarela: no te cortes, la logomanía ha llegado también al deporte.

Si has decidido aprovechar el aire libre para ejercitarte, las condiciones meteorológicas son uno de los puntos clave a tener en cuenta. Elige prendas aislantes que conserven el calor y no permitan el paso de la lluvia. Los reflectantes se convierten así en tus mejores aliados, porque no hay que olvidar que la seguridad es parte indispensable de los que salen a entrenar a la calle. Algo que las marcas han sabido incluir en el diseño y que se han convertido en esos detalles que marcan la diferencia.

MUCHA ATENCIÓN AL TIPO DE ZAPATILLAS

Existen cinco claves para elegir la zapatilla perfecta. Si eres runner, tendrás que tener en cuenta el tipo de pisada –supinador, pronador o neutra-, el tipo de superficie sobre la que sueles entrenar y, por supuesto, tu peso. Aspectos como la amortiguación y el diseño de la suela son elementos indispensables para correr de una forma segura. Y quien te asesore, debe conocerlos antes de ofrecerte una zapatilla.

La última tendencia son las fabricadas con materiales flexibles que, cuando te las pones, parecen un guante. No pesan y la adaptación a tu pie es total. Cuando vayas a comprártelas, procura dejar un espacio de un dedo de ancho entre el final de tu pie y la puntera de la zapatilla. Algo que muchos sacrificamos en pro de la moda, debiendo priorizar siempre aquella que mejor se ajuste a tu pisada.

Si, por el contrario, eres de aquellos que se han apuntado a la moda de los entrenamientos de alta intensidad o cross training (donde se engloban la mayoría de las disciplinas practicadas dentro del gimnasio) deberás buscar aquellas con suelas más grabadas, que permitan un agarre mayor al suelo. Además, estos modelos suelen tener un corte más alto para sujetar el tobillo y con gran amortiguación para que los impactos sean absorbidos por el propio material de la zapatilla.

PRESUME DE ACCESORIOS

Aunque lo mejor es encontrar esa pareja perfecta para entrenar, a veces tu mejor amigo viene en forma de lo que se denomina wearables. Esos pequeños accesorios electrónicos que hacen de nuestra rutina diaria algo más sencillo y divertido. Es más, muchos de ellos han dejado de ser estrictamente para la práctica deportiva y han pasado a ser, por ejemplo, nuestro reloj diario.

Desde unos auriculares con conexión bluetooth para no enredarte con tanto cable, hasta un buen pulsómetro que te ayude a mejorar con cada entreno o las modernas pulseras de actividad que controlan, no solo tu esfuerzo en el gimnasio, sino la cantidad de pasos que das al día o la calidad de tu sueño. Y es que en pequeños detalles como éstos puede estar esa delgada línea que nos haga abandonar o continuar.