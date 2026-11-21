Moncloa resta importancia a las encuestas que dan vencedor a Feijóo y mantiene una campaña altamente segmentada para diferentes perfiles de votantes.

Tras el desacierto del debate, el líder socialista rectifica y recupera su tono habitual de campaña para removilizar al electorado de izquierdas.

El plan de Moncloa priorizó dar la razón en parte a Feijóo y evitar provocaciones, aunque en el propio PSOE admiten que faltó rotundidad al defender la gestión.

La estrategia de Pedro Sánchez en el debate electoral se inspiró en las teorías del politólogo William E. Connolly para buscar al votante moderado e indeciso.

William E. Connolly (1938-2026) estaba el jueves por la noche sentado con Pedro Sánchez en la mesa del debate electoral, frente a Alberto Núñez Feijóo. Quién le iba a decir al resiliente líder socialista.

Porque el equipo de estrategia de Moncloa y del PSOE eligió a este teórico político estadounidense como referente para sostener la polémica estrategia del líder socialista y presidente del Gobierno en el cara a cara que ha creado desconcierto en el partido y el Gobierno, según explican en el Gabinete de Sánchez.

Una de las innovaciones del entorno de Moncloa tras el debate es haber explicado y hasta destripado desde el minuto uno la estrategia aplicada. Las estrategias se ejecutan, pero no se explican.

Y tanto hablar del referente de Lula frente a la ultraderecha en 2026 o de Zohran Mamdani como abanderado de la nueva política progresista del momento, para terminar siguiendo las teorías del politólogo especialista en democracia, pluralismo y democracia, y su aplicación en las primeras elecciones de Barack Obama.

Las circunstancias no eran las mismas porque Obama aspiraba a ser presidente y necesitaba mostrarse moderado porque quería ser el primer negro en la Casa Blanca. Estados Unidos no es España, su bipartidismo no existe aquí y 2008 no es 2026. Y, sobre todo Sánchez no es Obama.

Estas teorías se refieren a refutar sin descalificar y combatir los argumentos del adversario sin convertirlo en un enemigo ilegítimo; no reproducir la agresividad y no responder al insulto con otro insulto ni aceptar los términos de confrontación que impone el contrario y reconocer la legitimidad del desacuerdo: defender las propias convicciones sin negar al adversario su derecho a participar en el debate. Todo eso es lo que, según fuentes de la Moncloa, Sánchez tenía que interpretar frente a Feijóo.

Explican en ese núcleo duro de Moncloa que sabían que el debate tendría una audiencia de más de 25 millones de personas, es decir, un universo muy amplio en el que se incluiría "al votante indeciso que considera que la política está crispada y es insoportable, y que está huérfano de medios, pero que vota aunque esté desmovilizado". Es decir, un votante que no tiene altavoces en los medios, que no sigue los mítines ni las entrevistas, pero que sí estaba ayer delante de la televisión viendo el cara a cara.

Aplicando esa teoría Sánchez llevaba preparadas frases para dar la razón a su oponente (“Estoy medio de acuerdo con usted" y "le estoy dando la razón en parte") como hizo Obama en 2008, aunque a él le salió forzado. Y también para pedir perdón tres veces, imitando también al que fue presidente norteamericano.

"El presidente del Gobierno trató de evidenciar que esa crispación existe pero que es asimétrica", explican en el núcleo duro de Sánchez.

Añaden que habían preparado no "entrar al trapo" a asuntos como el de Carles Puigdemont o las saunas de su suegro, para evitar aceptar el marco que más le beneficiaba a Feijóo. De hecho, no contestó a ninguna de estas expresiones.

Y llevaba preparadas fórmulas para dar la razón a su oponente y para pedir perdón sobre políticas concretas, y las incluyó a veces en algún momento inoportuno. Evitar responder a una provocación sin caer en ella: elevar el nivel del debate en lugar de reproducir su degradación, según la teoría de Connolly.

No siguió la parte de la teoría del politólogo en la que habla de confrontar con firmeza sin degradar al adversario, porque hasta miembros de su núcleo duro admiten que le faltó rotundidad para defender su gestión y rebatir algunas acusaciones del líder del PP.

Añaden que, por eso, había que dirigirse a esos ciudadanos para intentar ampliar la base social, más que a los convencidos.

Estrategias opuestas

Feijóo hizo lo contrario y fue a por los más convencidos de su bloque, es decir, los votantes del PP y también los que pueden estar pensando en pasarse a Vox por su posición inequívoca frente al sanchismo.

Eso quiere decir, que el PSOE cree que el jamón de los votos a su izquierda ha llegado ya al hueso y que por ahí no puede crecer mucho. La duda es si la actitud en el debate supone desmovilización de esos votantes firmes a la izquierda, y a eso Moncloa responde que "los más cafeteros estarán tan enchufados como anteayer".

De hecho, Sánchez recuperó este viernes el tono de campaña y lo mantendrá, para cerrar el paréntesis de la estrategia del cara a cara del jueves. Obama se despide de ustedes.

Lo cual desafía manuales habituales de campaña que aconsejan no incluir rectificaciones bruscas en los mensajes del candidato, porque se corre el riesgo de no ser creíble o difuminar los objetivos.

El riesgo de la estrategia de Sánchez en el debate es el de favorecer que Feijóo se refuerce en su bloque y logre frenar el trasvase a Vox y, por tanto, cerrar el paso a un hipotética victoria del PSOE.

En todo caso, a mitad de campaña la del PSOE es una de las más segmentadas de la historia, es decir, con diferentes actuaciones para distintos tipos de votantes. Por ejemplo, con la revista Lecturas hacia mujeres, con influencers, con entrevistas tradicionales o con programas de entretenimiento, entre otros.

Moncloa minimiza las encuestas que de forma unánime dan a Feijóo como ganador. Según explican, daban por perdidos a los votantes de PP y Vox, y se arriesgan a que votantes del PSOE y el resto de la izquierda no entendieran la estrategia, pero les queda un porcentaje de moderados a por los que iban.

Sánchez y quienes le aconsejaron se la juegan el 29-N. También Connelly que desarrolló una teoría de la pluralidad para tiempos de polarización.