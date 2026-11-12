El Gobierno pide a la UE que suba las ayudas a Marruecos como prioridad para pactar el Presupuesto común de 2027

La negociación presupuestaria se cierra además con 25 millones adicionales para gestión de fronteras con mención explícita a Ceuta, diez puestos más en Frontex y refuerzos en Erasmus+ y agricultura.

El Consejo rechaza a última hora una propuesta para congelar 50 millones de las ayudas hasta que los países beneficiarios demuestren cooperación contra la inmigración ilegal.

El PP Europeo critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se centrara en las ayudas a la Vecindad Sur en lugar de respaldar mayores recursos para las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias.

El Gobierno de España priorizó aumentar en 26 millones el fondo de Vecindad Sur, del que se beneficia Marruecos, dentro de la negociación para el Presupuesto europeo de 2027.

El Gobierno español incluyó el refuerzo de la partida para la Vecindad Sur, el fondo que financia ayudas a Marruecos, entre sus prioridades para facilitar un acuerdo sobre el Presupuesto europeo de 2027, a pesar de que el Parlamento Europeo apostaba por más dinero para las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias.

En la madrugada del martes al miércoles pasados, el representante permanente ante la UE, Marcos Alonso, señaló esa partida junto a la de Erasmus+ y la de Horizonte Europa como las únicas que apoyaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez para "llegar a un acuerdo" con la Eurocámara.

El pacto, finalmente, aumenta Vecindad Sur en 26 millones respecto al proyecto de la Comisión, hasta unos 1.810 millones (a repartir entre Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez y Palestina), según el balance final.

Fuentes de la negociación señalan al Ejecutivo español y al grupo S&D, liderado por la socialista española Iratxe García, por haber privilegiado ese refuerzo frente a las necesidades de las fronteras españolas.

Según estas fuentes, el Consejo también rechazó a última hora la congelación de 50 millones de Vecindad Sur para "condicionar su liberación a la cooperación de los países beneficiarios en la lucha contra la inmigración ilegal".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también cuestiona las prioridades del Ejecutivo. "Lamentablemente, el Gobierno y el Partido Socialista siguen mostrando más interés en contentar a Marruecos que en proteger nuestra integridad", afirma en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Más fondos para Ceuta

El PP Europeo, liderado en la negociación por la española Isabel Benjumea, presenta como uno de sus principales resultados "los 25 millones adicionales" para el Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados, hasta los 1.837 millones.

Su delegación vincula ese incremento a la respuesta europea ante la presión migratoria y los problemas de seguridad de las plazas citadas españolas, con "una mención expresa a Ceuta en el texto, para asegurarle a la ciudad autónoma una parte de este fondo".

La propuesta parlamentaria de octubre reclamaba 40 millones adicionales para ese instrumento e incluía ya esa mención expresa a la ciudad presidia por Vivas, tras el asalto masivo de casi 100.000 personas a finales de julio. El PPE también impulsó "otra referencia a la Ceuta en el apartado de seguridad y defensa".

El presidente ceutí agradece a su partido el refuerzo de la seguridad de Ceuta y lo vincula a la resolución del Parlamento Europeo del 17 de septiembre, que también identifica como una iniciativa del PP Europeo. "De la mano del Partido Popular, Ceuta verá reforzada su seguridad", sostiene.

El acuerdo incorpora, además, diez puestos nuevos para Frontex y 20 millones adicionales para el Fondo de Seguridad Interior y movilidad militar, según el balance ofrecido por el PPE.

El choque político enfrenta dos prioridades negociadoras, según Benjumea: las enmiendas populares sobre fronteras, seguridad y defensa contra "la obsesión socialista" por el refuerzo de Vecindad Sur.

Alonso manifestó ante el Consejo su disposición a reforzar algunos programas para alcanzar un acuerdo con el Parlamento. "Estaríamos abiertos a incrementos, pero solamente a incrementos limitados en Erasmus+, en Horizonte Europa y en vecindad sur", señaló.

Marcos Alonso, embajador del Gobierno de España ante la UE.

Benjumea califica esa selección de "omisión consciente" y sostiene que el Gobierno de España podía haber defendido "ambas prioridades", ya que la posición de la Eurocámara en favor de Ceuta, impulsada por el PP Europeo, "era pública".

Pero frente a las críticas populares, la intervención de Alonso también defendió pagos suficientes para cohesión y la política agrícola común, además de "preservar márgenes para imprevistos".

La reserva que desapareció

La negociadora popular sitúa también "la condicionalidad de los 50 millones" en el centro del desacuerdo. "Aceptábamos eso desde el PPE sólo si se dejaban en reserva 50 millones de ese fondo", explica sobre el aumento de Vecindad Sur.

Según Benjumea, el objetivo era exigir que Marruecos colaborase contra la inmigración irregular antes de liberar los recursos retenidos.

La posición parlamentaria contemplaba que la Comisión supervisara el cumplimiento de los acuerdos de cooperación, incluidas sus disposiciones sobre seguridad y gestión de fronteras.

La eurodiputada afirma que el Consejo rechazó mantener la reserva "en el último momento", forzando así el pacto final. Su desaparición elimina ese mecanismo presupuestario específico de retención para los países beneficiarios.

"Hemos tenido que defender las prioridades de España sin contar con el apoyo del Gobierno en esta negociación presupuestaria", sostiene Benjumea en declaraciones a EL ESPAÑOL. Acusa al Ejecutivo de pedir más ayuda para países como Marruecos "en vez de exigir que se invierta más en la seguridad de Ceuta, Melilla y Canarias".

Se recupera parte del recorte

Los 26 millones adicionales recuperan parte de la reducción prevista para Vecindad Sur, pero aun así dejan la partida por debajo del nivel de 2026: unos 54 millones menos, alrededor del 2,9%.

La Comisión había propuesto 1.784,1 millones para 2027 y el Consejo mantuvo ese importe sin cambios en su posición inicial. La reducción respecto a 2026 era de 79,66 millones, un 4,27% menos.

El Parlamento había reclamado en octubre un aumento de 60 millones para Vecindad Sur, por iniciativa del grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), siempre con esa reserva de 50 millones, que entró como enmienda del PPE.

Otras partidas reforzadas

Los populares reivindican también 52 millones adicionales para competitividad, incluidos 21,5 millones para Horizonte Europa, que alcanzaría unos 12.772 millones. Además, arrancaron otros 22,5 millones para infraestructuras de transporte y energía y siete millones para pequeñas y medianas empresas.

El balance recoge 13,5 millones adicionales para Protección Civil y RescEU, hasta 193,5 millones, y 14 millones para Erasmus+, hasta unos 4.525 millones.

En agricultura, los populares reivindican siete millones más para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, en consonancia con las promesas electorales de Alberto Núñez Feijóo, hasta unos 40.421 millones, y "la reversión de recortes".

Las fuentes de la negociación recuerdan, en todo caso, que 2027 "cierra el marco financiero plurianual y deja menos margen para repartir recursos". El acuerdo todavía debe recibir la aprobación formal del Consejo y del Parlamento.