El diputado de Junts por en el Parlament, Lluís Puig, durante los 'Cants per la llibertat' frente al Ayuntamiento de Tarrasa. Alberto Paredes Europa Press

Comienza el regreso triunfal de los amnistiados del procés: "Hoy es Catalunya, 2 - España, 0" proclama Lluís Puig

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LO ESENCIAL Las claves El exconseller Lluís Puig regresa a Cataluña tras nueve años en el extranjero después de que el Tribunal Supremo levantara su orden de detención. Durante un acto de bienvenida en Tarrasa, Puig ha proclamado "Hoy es Catalunya, 2 - España, 0" y ha calificado a la judicatura española de "desastre". Toni Comín se encuentra en Madrid para acatar la Constitución ante la JEC y planea cruzar a pie la frontera catalana este domingo. Las vueltas de los amnistiados se producen tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía al 'procés'.

El exconseller Lluís Puig ha regresado a Cataluña tras nueve años en el extranjero y, emocionado, ha proclamado ante los asistentes: "Hoy es Catalunya, 2 - España, 0".

"Seguimos queriendo la libertad que el pueblo catalán, que nunca ha desfallecido, quiere y conseguirá", ha añadido, durante un acto organizado en su ciudad natal, Tarrasa (Barcelona).

Puig, que ha vuelto a España después de que el Tribunal Supremo haya levantado la orden de detención contra él tras el aval del Constitucional a la ley de amnistía al 'procés, ha pedido entre lágrimas ante centenares de personas, incluidos numerosos dirigentes de Junts, partido del que es diputado en el Parlamento catalán, "no aflojar hasta que esto acabe".

"Yo vuelvo hoy, pero esto no es más que una anécdota. Debemos estar todos amnistiados", ha señalado Puig en su parlamento en alusión a, entre otros, el expresidente Carles Puigdemont, que todavía no ha comunicado una fecha en la que prevé volver a Cataluña, aunque todo apunta a que lo hará tras las elecciones del 29 de noviembre.

Precisamente este lunes el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena confirmó el levantamiento de las órdenes de detención contra Puig, Puigdemont y el exconseller Toni Comín, que ya está en Madrid y este jueves acudirá a formalizar su acta de eurodiputado, según informa Efe.

Comín ya ha regresado de Bruselas y llegó el miércoles a la capital, donde realizará el acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.

Según fuentes de su entorno consultadas por Europa Press, Comín empezó su camino de regreso en coche la noche del martes al miércoles para llegar a su cita con la Junta Electoral Central (JEC).

El exconseller ya avanzó que este jueves viajaría a Madrid aunque apuntó que la cita ante la JEC no ponía fin "a su exilio" porque, a su juicio, éste terminará cuando vuelva y pise Cataluña.

Y esto tendrá lugar este domingo cuando Comín tiene previsto cruzar la frontera que separa España y Francia a pie, con un recorrido de unos 4 kilómetros por uno de los principales puertos de montaña, acompañado de sus familiares y amigos.

La cita de Comín ante la JEC coincidirá este jueves con la visita de Puig al Parlament, que ocupará su escaño, un día después de su regreso.

Ataques a los jueces

En sus primeras palabras públicas desde que esta mañana pisara Cataluña por primera vez desde 2017, Puig ha denunciado que "la judicatura española es un desastre".Ha afirmado que el resultado es "Catalunya, 2; Estado español, 0". Dos derrotas para España "como el campanario del Sant Esperit", ha completado, en alusión a la catedral de Tarrasa.

En concreto, el exconseller ha dicho que ha perdido una judicatura que "quiere hacer política sin presentarse a las urnas", del mismo modo que lo ha hecho el conjunto del Estado por "haber perdido nueve años para hacer lo que debería haber hecho el 27 de octubre de 2017".

Puig, que ha sido recibido por numerosas banderas esteladas y proclamas de independencia, ha llamado a los catalanes a "seguir firmes y resilientes".

Entre los asistentes a este acto de bienvenida, organizado por la entidad 'Cants de la Llibertat' de Terrassa, se ha contado al presidente del Parlament, Josep Rull; al secretario general de Junts, Jordi Turull; a la cabeza de cartel para el 29N, Miriam Nogueras; o a los dirigentes en el Parlament Mònica Sales, Salvador Vergés, Antoni Castellà y Josep Rius.