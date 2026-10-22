Chivite dice que "no le gusta ver a personas vinculadas a ETA" en Bildu 13 días después de pactar con ellos sus Presupuestos

El PP le reprocha a Chivite que ella decide con quién pactar, recordando que EH Bildu ha sido su socio presupuestario clave durante los últimos siete años.

Las declaraciones se producen 13 días después de que su Ejecutivo pactara con la formación abertzale el anteproyecto de los Presupuestos de Navarra para 2027.

La presidenta navarra remarca que las listas son legales, que su validación corresponde a la Junta Electoral y deja la valoración final en manos del voto de la ciudadanía.

María Chivite afirma que no le gusta ver a personas vinculadas a ETA en las listas de EH Bildu, en referencia a la candidatura al Senado del exintegrante de Herri Batasuna Floren Aoiz.

La presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite, ha afirmado este jueves que "no le gusta ver a personas vinculadas a ETA" en las listas de EH Bildu.

Lo ha dicho trece días después de que su Ejecutivo aprobara el anteproyecto de Presupuestos de 2027 con un acuerdo previo con la coalición de Arnaldo Otegi.

"Ver a ciertas personas en las listas electorales vinculadas a ETA o a su entorno, que además nos recuerdan a momentos más oscuros, sinceramente, no me gusta", ha dicho este jueves.

Se refiere a Floren Aoiz, exportavoz de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y cabeza de lista de EH Bildu al Senado por Navarra en las elecciones generales del 29 de noviembre.

La Audiencia Nacional lo condenó en julio de 2014 a un año y seis meses de prisión por pertenencia a organización terrorista en el caso de las herriko tabernas, la red de locales que financiaba al entorno de ETA. El Supremo confirmó la condena en 2015.

En julio de 1997, como portavoz de Batasuna, advirtió de que tras "la borrachera policial", vendría la "resaca". Doce días después, ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco.

En cualquier caso, Chivite insiste en que esas candidaturas son "legales" y se desmarca de cualquier responsabilidad. Validar las listas no le corresponde al PSN, ha dicho, sino a la Junta Electoral, "conforme a la legalidad vigente".

También ha reprochado al PP que no cambiara la ley de partidos cuando tuvo mayoría absoluta.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta del PP en el Parlamento de Navarra, donde ha admitido que esos perfiles "no contribuyen al mensaje que la ciudadanía espera de la política".

Aun así, ha dejado la última palabra a los votantes: "Será la ciudadanía con su voto quien valore y decida".

"Bildu decide a quién lleva en sus listas, efectivamente, pero usted decide con quién pactar", le ha replicado el portavoz popular, Javier García.

Su argumento de este jueves es un calco del de hace tres años. En mayo de 2023, EH Bildu incluyó en sus listas para las elecciones municipales a 44 condenados por pertenencia a ETA, siete de ellos por asesinato.

Chivite dijo entonces que no le gustaba, pero que las listas eran "estrictamente legales".

Pero ese desagrado no ha cambiado la política de alianzas del PSOE. EH Bildu facilitó con su abstención las dos investiduras de Chivite, en 2019 y 2023, y ha sido el socio presupuestario de su Gobierno en los últimos siete ejercicios.

Las cuentas de 2027 serán las octavas que Chivite saca adelante con los independentistas vascos.

El Gobierno foral las entregará al Parlamento el 30 de octubre y, si no hay contratiempos, el pleno para aprobarlas se celebrará el 17 de diciembre.