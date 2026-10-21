La pancarta desplegada en Ferraz y una captura del vídeo de Sánchez. Eva Ercolanese PSOE

Sánchez y el PSOE dan "la bienvenida a España" a Milei reivindicándose como "zurdos" con un vídeo y una pancarta

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LO ESENCIAL Las claves El PSOE despliega una pancarta gigante en la sede de Ferraz con el eslogan 'Soy zurdo y a mucha honra' para dar la bienvenida al presidente argentino Javier Milei. Pedro Sánchez defiende en redes sociales políticas de izquierda como la subida del salario mínimo o las bajas de paternidad reivindicándose orgulloso de ser 'zurdo'. Javier Milei responde a la campaña de los socialistas a su llegada al Casino de Madrid calificándolos de 'zurdos estúpidos empobrecedores'. El mandatario argentino viaja a España en precampaña electoral para participar en actos académicos, un foro económico y un encuentro con la Fundación Disenso.

"Soy zurdo y a mucha honra". Ese es el eslogan escogido por Pedro Sánchez y el PSOE para contrarrestar el viaje del presidente argentino Javier Milei a España, el séptimo desde que llegó a la Casa Rosada, y que se produce en plena precampaña electoral.

Los socialistas han desplegado en la fachada de su sede central en la calle Ferraz una lona gigante en la que presumen de estar orgullosos de ser "zurdos". El presidente del Gobierno, por su parte, ha compartido un breve vídeo en redes sociales defendiendo las políticas sociales de izquierda.

"Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa", se puede leer en letras blancas y fondo rojo de la pancarta del PSOE, donde la segunda 'i' del apellido Milei tiene forma de motosierra.

Sí, soy zurdo. #ZurdosYOrgullosos #ZurdasYOrgullosas https://t.co/VTGKqR9Mjg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

Al final de la tela hay un 'hashtag' que reza #ZurdosYOrgullosos acompañado del logo del PSOE y un corazón.

Sánchez, secretario general de los socialistas, se ha reivindicado como "zurdo" en el vídeo publicado en su cuenta de X. Frente a la utilización de la palabra "zurdo" como insulto, el presidente del Ejecutivo ha sostenido que si subir el salario mínimo y las pensiones, ampliar las bajas de paternidad, defender el derecho al aborto o el no a la guerra es de zurdos, él lo es "a mucha honra".

"No pierdo el tiempo en estúpidos", ha respondido el mandatario ultra a su llegada al Casino de Madrid pocos minutos después. "Zurdos estúpidos empobrecedores", ha añadido.

La visita de Milei se produce en plena precampaña electoral y se trata de la séptima a España desde que inició su mandato. En otras ocasiones ha participado en actos de Vox, pero esta vez no está previsto que se reúna con el líder de este partido, Santiago Abascal, que se encuentra en A Coruña para participar en un mitin, aunque sí con su secretario general, Ignacio Garriga.

Aún está por confirmar que sea recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en una de sus visitas le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Pero desde Génova ya le han dado el visto bueno al encuentro.

La portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, ha defendido que Argentina es una "nación hermana" de España y que "hay muchos intereses económicos, sociales, culturales y emocionales", por lo que ha dado normalidad a esta posible reunión.

"Por lo tanto, yo lo suscribo a unas relaciones normales de lo que tiene que ser con un jefe de Estado de una nación hermana como es Argentina", ha señalado Muñoz en una entrevista en el programa La mirada crítica de Telecinco.

La agenda de Milei contempla un desayuno informativo organizado por el think tank Nueva Economía Fórum, un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y otro encuentro con Fundación Disenso, vinculada a Vox.