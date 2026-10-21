El PSOE rechaza una carta del PP proponiendo un debate público sobre vivienda entre Juan Bravo y la ministra

La propuesta del PP no concreta fecha ni lugar para el cara a cara, dejando los detalles a expensas de la confirmación previa por parte del PSOE.

El movimiento coincide con la presentación del plan de vivienda de Alberto Núñez Feijóo, que incluye rebajas fiscales de hasta 25.000 euros para jóvenes.

La misiva, firmada por Miguel Tellado y dirigida a María Jesús Montero, busca confrontar las propuestas de ambas formaciones de cara a las elecciones del 29-N.

El PSOE se niega a recibir en Ferraz una carta del PP en la que propone un debate público sobre vivienda entre Juan Bravo e Isabel Rodríguez.

El PSOE se ha negado a recibir en su sede de Ferraz una carta del director de campaña y secretario general del PP, Miguel Tellado, en la que propone un debate sobre vivienda entre Juan Bravo e Isabel Rodríguez, según aseguran fuentes del PP.

El escrito, al que ha tenido acceso este diario y dirigido a la jefa de estrategia de Pedro Sánchez en la campaña del 29-N, María Jesús Montero, plantea un cara a cara entre el vicesecretario popular y la ministra titular del ramo para confrontar las propuestas de ambas formaciones.

Según la versión de los populares, un mensajero ha acudido en la mañana de este miércoles a la sede socialista para entregar la carta. Una trabajadora del partido habría bajado, abierto el escrito y fotografiado su contenido, pero se habría negado a recogerlo formalmente.

El PP asegura que también lo ha enviado por correo electrónico. Una iniciativa que coincide con el anuncio realizado este miércoles en Sevilla por Alberto Núñez Feijóo, que ha prometido impulsar "una España de propietarios" con rebajas fiscales de hasta 25.000 euros para los jóvenes que compren su primera vivienda.

El líder del PP también ha anunciado deducciones fiscales durante tres años para los propietarios que prorroguen los contratos de alquiler con incrementos inferiores a la subida del IPC.

En su carta, fechada este 21 de octubre, Tellado sostiene que "el problema de la vivienda atenaza a millones de españoles que esperan de sus representantes públicos soluciones inmediatas". Acusa además a Sánchez de haber adelantado las elecciones con "la coartada de adelantar la respuesta al drama habitacional que vive nuestro país".

El director de campaña popular plantea un debate entre Rodríguez, titular de Vivienda y candidata por Ciudad Real, y Bravo, responsable de vivienda del PP y candidato por Sevilla, "con el ánimo de exponer las propuestas del PP a los españoles".

El escrito no concreta una fecha ni un lugar: propone que los equipos acuerden los detalles una vez que el PSOE confirme su aceptación.

Tellado combina la invitación con reproches a la gestión socialista. "Estamos seguros de que querréis defender con orgullo vuestra gestión en esta materia tan sensible, del mismo modo que nosotros queremos explicar con detalle las propuestas de la alternativa que representamos", señala.

También introduce alusiones a supuestos escándalos que, según sostiene, no pueden servir de excusa para "opacar ahora el debate de la vivienda".

Las medidas de Feijóo

La propuesta de debate llega mientras el PP desarrolla su oferta electoral en vivienda. En un acto en Sevilla, Feijóo ha comprometido este miércoles ayudas para facilitar la compra a jóvenes de hasta 40 años.

Entre ellas, bonificaciones en el IRPF durante los primeros cuatro años de cotización, incentivos al ahorro destinado a adquirir una casa y avales públicos de hasta el 100% del valor del inmueble para quienes no puedan reunir el ahorro necesario.

El candidato popular también ha planteado aplazar los impuestos de la compra durante el tiempo que dure la hipoteca.

Según los cálculos expuestos por el PP, el conjunto de medidas permitiría ahorrar hasta 25.000 euros en impuestos y reducir en 50.000 euros el desembolso inicial necesario para acceder a una vivienda de unos 250.000 euros.

Fuentes del PP sostienen que "el PP acepta el reto" de debatir sobre vivienda, aunque en realidad lo lanza. Y cuestionan la disposición del PSOE a asumir el desafío.