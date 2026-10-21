Un catalán con pasado neonazi y la hermana de quien lo señaló por "antisemita y xenófobo", juntos en las listas de Vox

Vox combina en sus candidaturas nombres históricos como Rocío de Meer o José María Figaredo con novedades en Madrid como Montse Lluís o el piragüista Cristian Toro.

Marcela Reigía es vocal del Comité de Garantías de Vox que expulsó a Carla Toscano tras reproches de ACOM, un proceso criticado por Toscano por posible conflicto de intereses.

ACOM pidió en 2021 apartar a De la Fuente por su pasado en el MSR y calificarlo de antisemita y xenófobo, una petición que Vox no atendió mientras le abría las puertas a varios cargos.

Jordi de la Fuente, examagado de formaciones neonazis, y Marcela Reigía, hermana de la dircom del lobby proisraelí ACOM, coinciden como cabezas de lista de Vox por Tarragona y Cáceres.

Vox ha presentado este miércoles a sus cabezas de lista para el 29-N. Entre ellos figura una pareja que hace cinco años habría sido difícil de imaginar: Jordi de la Fuente, por Tarragona, y Marcela Reigía, por Cáceres.

En 2021, ACOM, el principal lobby proisraelí de España, pidió a Vox que apartara a De la Fuente por su militancia en formaciones "antisemitas y xenófobas".

Durante más de una década, De la Fuente militó en el Movimiento Social Republicano (MSR), un partido negacionista del Holocausto. Fue su candidato en cinco elecciones y llegó a liderarlo en 2014.

ACOM considera que la militancia en la última década en formaciones antisemitas y xenófobas de Jordi de la Fuente, Vicesecretario de organización de Vox en Barcelona, le inhabilita para ejercer cargos relevantes en un partido constitucionalista como VOX. — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) February 15, 2021

Marcela Reigía, por su parte, es hermana de Rosa Reigía, directora de comunicación de ACOM, el principal lobby proisraelí de España, como ya informó EL ESPAÑOL.

También es vocal del Comité de Garantías, el órgano que resuelve los expedientes disciplinarios dentro del partido de Santiago Abascal.

Cuando salió a la luz el pasado neonazi de Jordi de la Fuente, ACOM aseguró que su trayectoria le "inhabilitaba para ejercer cargos relevantes en un partido constitucionalista como Vox".

Entre los episodios de aquella etapa figura su detención en 2009 por una pintada en una sinagoga de Barcelona. "El verdadero Holocausto es el de Palestina", pintó con espray. Fue detenido, aunque él asegura que nunca le condenaron.

"La vida pública exige ejemplaridad y los actos deben tener consecuencias", denunciaba ACOM en un comunicado, que reclamaba al partido de Abascal "probidad en la selección de sus cargos".

Cinco años después de aquella denuncia, Reigía y De la Fuente concurren bajo las mismas siglas. Si los dos obtienen escaño, algo que según todos los sondeos ocurrirá, compartirán grupo parlamentario, reuniones y, quién sabe, alguna votación sobre Israel.

Vox no atendió la petición de ACOM en su momento. Su portavoz, José Antonio Fúster, atribuyó aquella etapa a un pasado "muy remoto".

Lejos de apartarlo, el partido le ha ido abriendo puertas: concejal en Sant Adrià de Besòs, diputado en la Diputación de Barcelona y, desde marzo de 2025, secretario general de Solidaridad, el sindicato de Vox.

Hermanas Reigía

No es la primera vez que ACOM opina sobre quién debe estar en Vox.

El pasado febrero calificó de "filonazi" a la entonces concejal de Vox Carla Toscano, después de que esta criticara a Israel por el asedio que sufrían los cristianos en la localidad cisjordana de Taybeh.

"La bala que va a esquivar Vox sacándose a esta filonazi de encima", escribió esta asociación en X. Con Toscano, Vox sí hizo caso a ACOM.

De hecho, acabó expulsada este verano por el Comité de Garantías, del que formaba parte la propia Marcela Reigía.

Toscano denunció que la presencia en el comité de la hermana de una responsable de ACOM "viciaba de nulidad" todo el expediente disciplinario.

Marcela Reigía es abogada y socia del despacho Cremades & Calvo-Sotelo. Fue candidata al Parlamento Europeo en 2024 y es colaboradora en medios como El Toro TV.

Entre 2021 y 2023, según recoge la web de su despacho, trabajó como "abogado externo" de Vox en "materias del ámbito civil, derechos fundamentales, derecho al honor, contencioso-administrativo, derecho electoral, derecho constitucional y derecho penal".

En concreto, moderó distintos actos como responsable de Relaciones Institucionales de Disenso, según la propia web.

Listas 29-N

En buena parte de las provincias, Vox apuesta por la continuidad en sus listas.

Repiten nombres conocidos del grupo parlamentario, como Rocío de Meer en Almería, José María Figaredo en Asturias, Ricardo Chamorro en Ciudad Real, Manuel Mariscal en Toledo o Ignacio Gil Lázaro en Valencia.

También Carlos H. Quero en Málaga o Ignacio de Hoces en Badajoz.

Las novedades se concentran en Madrid, donde Abascal se rodea de caras nuevas tras las salidas de Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith. La negociadora de los pactos con el PP, Montse Lluís, será la número dos, tal y como avanzó este periódico.

Le seguirán el portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo; la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, y el campeón olímpico Cristian Toro, que acaba de estrenarse como concejal en el Ayuntamiento de Madrid en sustitución, precisamente, de Carla Toscano.

En Cataluña, junto a De la Fuente, encabezarán las listas Juan José Aizcorbe por Barcelona, Ignasi Mulleras por Gerona y Rafael Villafranca por Lérida. Ana Belén Cifuentes y José Miguel Tasende serán los candidatos en Ceuta y Melilla.