Los huevos suben un 91% desde que gobierna Sánchez: el PP promete un 'plan de choque' con IVA 0% a los alimentos básicos

Los populares denuncian el deterioro del poder adquisitivo de los hogares, recordando que la cesta de la compra se ha encarecido un 41,2% en los últimos años y que el PIB por habitante ha caído en comparación con la eurozona.

El paquete económico propuesto por el PP plantea deflactar la tarifa del IRPF para compensar el aumento del coste de la vida y recortar el IVA de la energía (electricidad y gas) hasta el 10%.

El Partido Popular exige al Gobierno un 'plan de choque' que incluya aplicar el IVA al 0% a alimentos básicos como la carne, el pescado, la leche, las frutas y los huevos, cuyo precio se ha incrementado un 91% desde 2018.

Los huevos cuestan un 91% más que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras confirmarse el alza del IPC en septiembre del 4,9%, y en plena precampaña, el Partido Popular usa ese ejemplo en su ofensiva económica y promete un "plan de choque" con IVA cero para los alimentos básicos.

De hecho, en realidad, se lo exige al Gobierno, en palabras de su vicesecretario de Hacienda y Vivienda, Juan Bravo. Pero los populares ya presentaron esta iniciativa en el Congreso varias veces esta legislatura que acaba, con esa rebaja a la carne, el pescado y las verduras.

La propuesta de Alberto Núñez Feijóo incluye también productos básicos como leche, huevos y frutas.

Según las cifras expuestas por Bravo, comprar pescado cuesta un 47% más y la carne se ha encarecido un 41% durante los gobiernos de Sánchez. "Hay productos básicos como estos que muchas familias ya no pueden comprar cada día", sostiene.

El "plan de choque" de los populares incorpora la deflactación de la tarifa del IRPF, para evitar que las subidas nominales de los salarios eleven la tributación sin una mejora equivalente del poder adquisitivo. Bravo reclama una rebaja para todas las familias, "especialmente para aquéllas con hijos".

Juan Bravo (PP) exige un plan de choque contra la subida de precios

Los populares proponen reforzar las ventajas fiscales por descendientes y reducir al 10% el IVA de la energía. Vinculan esta última medida al esfuerzo que supone pagar los recibos de la electricidad y del gas.

"Pagamos más, vivimos peor"

El PP presenta las rebajas como una respuesta urgente al deterioro de la economía doméstica. "Pagamos más para vivir peor", afirma Bravo, que acusa al Gobierno de combinar precios más altos y mayores impuestos sin aliviar el bolsillo de los hogares.

El INE confirmó que la inflación cerró septiembre en el 4,9% interanual, seis décimas por encima de agosto, y en el 5% según el índice armonizado comparable con la eurozona.

El Ministerio de Economía atribuye el repunte principalmente a los carburantes, por la persistencia del choque energético de la guerra en Irán y porque bajaron en septiembre de 2025.

El departamento que dirige el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, sostiene que sus medidas moderan la subida y confirma que continuará en noviembre la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel.

La decisión está prevista en el tercer paquete de protección por el conflicto, aprobado a finales de septiembre y pendiente de convalidación esta semana.

41,2% de inflación

La subida general acumulada del IPC entre junio de 2018, cuando Sánchez llegó al poder, y septiembre de 2026 alcanza el 27,8%.

En alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento comprobado para ese periodo es del 41,2%. Es decir, la cesta de la compra que se podía adquirir con 100 euros entonces hoy cuesta 141,20 euros.

Economía rechaza las bajadas del IVA energético que reclama el PP argumentando que la inflación eléctrica fue del 11,4%, por debajo del umbral del 15% que marcó en su real decreto, aunque continúa la limitación a la subida de la tarifa regulada del gas.

La ofensiva de los de Feijóo cuestiona que el crecimiento económico llegue a las familias. Fuentes del PP califican el mayor PIB español respecto a la eurozona como "defectuoso y tramposo" y lo atribuyen al aumento poblacional, la precarización laboral y el gasto público financiado con deuda.

Esas fuentes vinculan el crecimiento demográfico a una inmigración "casi siempre irregular". También cifran en más del 60% el aumento de la deuda pública durante los gobiernos de Sánchez.

Cada vez más pobres

De hecho, según los datos oficiales de Eurostat, el PIB por habitante en España ha pasado de representar el 91% del de la eurozona en 2018 al 76,1% actual en los años de Sánchez. Es decir, que la "presunta riqueza" del PIB "no llega a las familias", advierten los populares.

Bravo añade que "cada español paga 3.600 euros más" en impuestos y cotizaciones que en 2018 y que el Ejecutivo recaudará este año 200.000 millones adicionales respecto a aquel ejercicio.

La comparación reciente de precios respalda otra denuncia del PP: España encadena 17 meses con más que la media de la eurozona. El avance europeo de septiembre sitúa ambas tasas en el 5% y el 3,8%, respectivamente, una diferencia de 1,2 puntos.

Con ese diferencial y el encarecimiento de la compra, los populares reclaman una respuesta fiscal "inmediata". Frente al crecimiento agregado, Bravo coloca el coste de los alimentos como medida del bienestar cotidiano.