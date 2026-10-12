Sánchez, recibido con insultos, pitos y abucheos a su llegada al desfile militar del 12-O

Horas antes del desfile, Sánchez difundió un vídeo de tono electoralista en redes sociales reivindicando los derechos sociales y el acceso a la vivienda.

Sánchez mantuvo un saludo gélido con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El presidente del Gobierno acudió al acto oficial donde recibió a los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Pedro Sánchez fue recibido con pitos, insultos y abucheos a su llegada al Paseo de la Castellana para el desfile del Día de la Fiesta Nacional.

Pedro Sánchez ha sido recibido con abucheos e insultos por parte de algunos asistentes a su llegada al desfile de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de la Fiesta Nacional, este lunes en Madrid.

Entre los gritos de parte del público congregado en el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza Cánovas del Castillo, se ha escuchado "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!".

Sánchez ha llegado en coche oficial y ha esperado unos minutos antes de bajar y posicionarse junto a las autoridades para recibir a los Reyes.

Los abucheos al presidente del Gobierno son ya casi una tradición en el 12-O. Pero este año la protesta adquiere otro cariz: el desfile llega como un acto más de precampaña, a siete semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Tras el presidente, han llegado los reyes Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala del Ejército del Aire, y Letizia, acompañados de la princesa Leonor, también ataviada con uniforme del Ejército de Tierra, y la infanta Sofía.

El presidente del Gobierno ha llegado directamente al pie de la tribuna de autoridades y ha tenido un gélido saludo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

También ha hablado brevemente con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y con el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro Esteban López Calderón.

Vídeo electoralista

Dos horas antes del desfile, el presidente ha difundido en sus redes sociales un vídeo de marcado tono electoralista con motivo de la Fiesta Nacional.

En él reivindica, entre otros, el derecho “a poder vivir en tu casa”.

"Hay muchas formas de vivir esta España nuestra, porque somos muy distintos y eso está bien”, arranca el presidente del Gobierno en su tuit, difundido en X con el mensaje "Este 12 de octubre, llevamos nuestros derechos por bandera. ¡Feliz Fiesta Nacional!".

Este 12 de octubre, llevamos nuestros derechos por bandera. ¡Feliz Fiesta Nacional! 🇪🇸 https://t.co/jFZF4eau0z — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2026

"Lo que nos une", sostiene el jefe del Ejecutivo, es "todo lo que hemos sido capaces de construir juntos": "El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras, a envejecer con dignidad".

La referencia a la vivienda no es casual. El 12-O llega cinco días después de la muerte de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre de su casa de Retiro en la que vivió 70 años, convertida en símbolo de las protestas por la vivienda.

Su caso precipitó los llamados decretos Maricarmen, que el Congreso tumbó con los votos de PP, Vox y Junts. Esa derrota llevó a Sánchez a disolver las Cortes y adelantar las elecciones.

Sánchez también reivindica en el vídeo conquistas ligadas a gobiernos socialistas. Su alusión al derecho "a ser y amar a quien quieras" es una clara referencia a la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobada en 2005 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Mientras se suceden imágenes de viviendas, gastronomía, victorias deportivas, servicios públicos, referencias culturales y movilizaciones sociales, el presidente asegura que en los colores de la bandera "caben muchas cosas": "los derechos conquistados como sociedad" y "los que quedan por llegar".

"Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera", concluye el vídeo, que Sánchez difunde en plena precampaña y en una jornada de carácter tradicionalmente institucional.